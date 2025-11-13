Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума отклонила проект о целевом отчислении для иностранных компаний
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, вводящий целевые отчисления для иностранных компаний из недружественных стран, которые после 22 февраля 2022 года покинули Россию, а теперь хотят возвратиться. Документ был внесен группой депутатов из фракции "Новые люди". Он был направлен на поддержку российских производств и развитие собственных перспективных технологий на территории РФ. Законопроект устанавливал условия возвращения в Россию иностранных компаний из недружественных стран, которые после 22 февраля 2022 года прекратили или сократили свою деятельность на ее территории. Согласно документу, такие компании должны были раскрыть используемые ими технологии, направленные на создание высокотехнологичной продукции работ или услуг и перечислить 2% от размера собственных средств (капитала) в Фонд технологического суверенитета РФ, создаваемый в целях содействия достижению технологического лидерства России. При этом правительство по согласованию с президентом России вправе было бы установить и иной размер отчислений. В пояснительной записке отмечалось, что после 22 февраля 2022 года многие иностранные компании из недружественных стран ушли с российского рынка, и сейчас наблюдается тенденция их возможного возвращения - по прогнозам, в нынешнем году могут вернуться до 350 таких организаций. Возвращение этих компаний, по мнению авторов законопроекта, может навредить российскому рынку: они могут вытеснить отечественные производства, особенно в "технологически важных" отраслях, куда с 2022 года активно инвестируют российские компании, а молодые производства могут просто не выдержать конкуренции с крупными компаниями. Однако против принятия законопроекта выступило правительство РФ и профильный комитет Госдумы по экономической политике. Кабмин обратил внимание, что он имеет схожий предмет правового регулирования с законами о специальных экономических и принудительных мерах, и о мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств. В связи с этим разработка отдельного закона, предусматривающего общее регулирование мер воздействия на недружественных лиц, нецелесообразна, указывается в отзыве правительства. Комитет по экономполитике, разделяя позицию кабмина, заметил, что в законопроекте также "не урегулированы последствия предоставления субъектами мер воздействия неактуальной, устаревшей или неполной информации об используемых технологиях". При этом стоит учитывать, что требование о раскрытии такой информации в ряде случаев может привести к нарушению прав на интеллектуальную собственность, указывается в заключении комитета.
россия, рф, сша, госдума
РОССИЯ, РФ, США, Госдума
16:26 13.11.2025
 
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Здание Дома правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Более 40 иностранных композитных материалов для авиации заместили в России
29 августа, 10:32
