Госдума планирует рассмотреть второй пакет антифрод-мер до конца года

2025-11-13T17:31+0300

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Госдума планирует до конца 2025 года рассмотреть второй пакет мер по борьбе с кибермошенничестом, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. "Мы действуем в теснейшем контакте и постоянном диалоге со всеми вовлечёнными сторонами: коллегами из Минцифры, администрации президента, регуляторов и других ведомств. Яркий пример такой совместной работы - продолжение работы над положениями второго пакета антифрод-мер. Этот законопроект напрямую отвечает новым вызовам в области кибербезопасности россиян и является одним из ключевых, который мы планируем рассмотреть в текущую парламентскую сессию", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

