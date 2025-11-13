https://1prime.ru/20251113/gosduma-864514832.html

В Госдуму внесли проект об уведомлении заемщиков через "Госуслуги"

В Госдуму внесли проект об уведомлении заемщиков через "Госуслуги" - 13.11.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект об уведомлении заемщиков через "Госуслуги"

Законопроект, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять граждан через "Госуслуги" о подписании кредитного договора и возможности... | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T22:09+0300

2025-11-13T22:09+0300

2025-11-13T22:09+0300

финансы

банки

анатолий аксаков

бки

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860220361_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_8401f6e893df1d0bba5263875786ff3f.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Законопроект, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять граждан через "Госуслуги" о подписании кредитного договора и возможности отказа от него, внесен в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента. Авторами этой законодательной инициативы выступила группа сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Документ подготовлен в целях повышения информированности заемщика при заключении договора потребительского кредита (займа). Законопроект обязывает банки и МФО уведомлять заемщика через "Госуслуги" о подписании им индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа), а в случае, когда на такие договоры распространяется действие "периода охлаждения", информировать и о возможности в течение этого периода отказаться от договора. При этом такой кредитор должен сообщить заемщику свои контактные данные, с использованием которых можно осуществить такой отказ. Аналогичную информацию о подписании заемщиком договора и возможности отказа от него банки и МФО будут обязаны сообщать и квалифицированным бюро кредитных историй (БКИ). При этом такие БКИ будут обязаны предоставлять физлицу – субъекту кредитной истории информацию о заключенном договоре потребительского кредита (займа) через "Госуслуги" лишь при наличии у данного заемщика подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации. Актуальность данных изменений в пояснительной записке объясняется "необходимостью в дополнительном оперативном информировании заемщика о факте подписания им индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа) и контактных данных кредитора, по которым заемщик может отказаться от получения потребительского кредита (займа)". Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года, а положения, касающиеся обеспечения квалифицированными БКИ своих информационных систем с информационными элементами "Госуслуг" и единой системы межведомственного электронного взаимодействия, начнут применяться с 31 декабря 2026 года. Это обусловлено необходимостью подготовки инфраструктуры информационного взаимодействия для реализации предусмотренных законопроектом новаций, а также проведения тестирования взаимодействия на ее основе, сказано в пояснительной записке.

https://1prime.ru/20251112/sravni-864462224.html

https://1prime.ru/20251015/vychet--863537034.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, анатолий аксаков, бки, госдума