Иена слабеет к доллару пятую торговую сессию
Иена слабеет к доллару пятую торговую сессию - 13.11.2025, ПРАЙМ
Иена слабеет к доллару пятую торговую сессию
Стоимость иены снижается к доллару в четверг утром пятый торговый день подряд, следует из данных торгов. | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T08:55+0300
2025-11-13T08:55+0300
2025-11-13T08:55+0300
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость иены снижается к доллару в четверг утром пятый торговый день подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 8.16 мск курс доллара к иене поднимался до 154,86 иены со 154,77 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. За четыре предыдущие сессии курс доллара к иене вырос на 1,12%. Курс евро к доллару в то же время снижался до 1,1588 доллара с 1,1593 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,05% - до 99,52 пункта. "Ослабление иены,.. вероятно, заставляет правительство все больше волноваться", - цитирует агентство Рейтер экономиста Oxford Economics Норихиро Ямагути (Norihiro Yamaguchi). "Чтобы несколько укрепить иену, правительству придется смириться с повышением учетной ставки Банка Японии", - добавляет аналитик.
Иена слабеет к доллару пятую торговую сессию
Стоимость иены снижается к доллару в четверг утром пятый торговый день подряд