Иена слабеет к доллару пятую торговую сессию - 13.11.2025, ПРАЙМ
Иена слабеет к доллару пятую торговую сессию
Иена слабеет к доллару пятую торговую сессию - 13.11.2025, ПРАЙМ
Иена слабеет к доллару пятую торговую сессию
Стоимость иены снижается к доллару в четверг утром пятый торговый день подряд, следует из данных торгов. | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T08:55+0300
2025-11-13T08:55+0300
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость иены снижается к доллару в четверг утром пятый торговый день подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 8.16 мск курс доллара к иене поднимался до 154,86 иены со 154,77 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. За четыре предыдущие сессии курс доллара к иене вырос на 1,12%. Курс евро к доллару в то же время снижался до 1,1588 доллара с 1,1593 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,05% - до 99,52 пункта. "Ослабление иены,.. вероятно, заставляет правительство все больше волноваться", - цитирует агентство Рейтер экономиста Oxford Economics Норихиро Ямагути (Norihiro Yamaguchi). "Чтобы несколько укрепить иену, правительству придется смириться с повышением учетной ставки Банка Японии", - добавляет аналитик.
сша, рынок, торги, банк японии, мировая экономика
Экономика, США, Рынок, Торги, Банк Японии, Мировая экономика
08:55 13.11.2025
 
Иена слабеет к доллару пятую торговую сессию

Стоимость иены снижается к доллару в четверг утром пятый торговый день подряд

Иена
Иена . Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость иены снижается к доллару в четверг утром пятый торговый день подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.16 мск курс доллара к иене поднимался до 154,86 иены со 154,77 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. За четыре предыдущие сессии курс доллара к иене вырос на 1,12%.
Курс евро к доллару в то же время снижался до 1,1588 доллара с 1,1593 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,05% - до 99,52 пункта.
"Ослабление иены,.. вероятно, заставляет правительство все больше волноваться", - цитирует агентство Рейтер экономиста Oxford Economics Норихиро Ямагути (Norihiro Yamaguchi).
"Чтобы несколько укрепить иену, правительству придется смириться с повышением учетной ставки Банка Японии", - добавляет аналитик.
12.11.2025
ЦБ установил официальные курсы юаня, доллара и евро на четверг
Вчера, 18:39
 
ЭкономикаСШАРынокТоргиБанк ЯпонииМировая экономика
 
 
Заголовок открываемого материала