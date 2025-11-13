https://1prime.ru/20251113/indeks-864513410.html
Фондовые индексы Европы закрылись в минусе на данных по Британии и еврозоне
Фондовые индексы Европы закрылись в минусе на данных по Британии и еврозоне - 13.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы закрылись в минусе на данных по Британии и еврозоне
Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в минусе после публикации статистики по Великобритании и еврозоне, следует из данных торгов.
2025-11-13T20:47+0300
2025-11-13T20:47+0300
2025-11-13T20:47+0300
рынок
индексы
великобритания
европа
dax
финансы
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в минусе после публикации статистики по Великобритании и еврозоне, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 1,05% - до 9 807,68 пункта, французский CAC 40 - на 0,11%, до 8 232,49 пункта, немецкий DAX - на 1,39%, до 24 041,62 пункта. ВВП Великобритании в третьем квартале, по предварительной оценке, вырос на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,1%. Аналитики ожидали годового роста экономики на 1,4%, квартального - на 0,2%. При этом объем промышленного производства в стране в сентябре сократился на 2% к августу. Данные оказались значительно хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали снижения только на 0,2%. Кроме того, промпроизводство в еврозоне в сентябре увеличилось на 0,2% в месячном выражении, а в годовом - на 1,2%. Рост показателя в обоих выражениях оказался меньше ожиданий.
великобритания
европа
Фондовые индексы Европы закрылись в минусе на данных по Британии и еврозоне
Фондовые индексы Европы снизились после выхода данных по Великобритании и еврозоне