https://1prime.ru/20251113/indeks-864513410.html

Фондовые индексы Европы закрылись в минусе на данных по Британии и еврозоне

Фондовые индексы Европы закрылись в минусе на данных по Британии и еврозоне - 13.11.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы закрылись в минусе на данных по Британии и еврозоне

Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в минусе после публикации статистики по Великобритании и еврозоне, следует из данных торгов. | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T20:47+0300

2025-11-13T20:47+0300

2025-11-13T20:47+0300

рынок

индексы

великобритания

европа

dax

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84134/20/841342000_0:154:3967:2385_1920x0_80_0_0_d4fc5bdc3b51fa57c6a99ed39c47616b.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в минусе после публикации статистики по Великобритании и еврозоне, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 1,05% - до 9 807,68 пункта, французский CAC 40 - на 0,11%, до 8 232,49 пункта, немецкий DAX - на 1,39%, до 24 041,62 пункта. ВВП Великобритании в третьем квартале, по предварительной оценке, вырос на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,1%. Аналитики ожидали годового роста экономики на 1,4%, квартального - на 0,2%. При этом объем промышленного производства в стране в сентябре сократился на 2% к августу. Данные оказались значительно хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали снижения только на 0,2%. Кроме того, промпроизводство в еврозоне в сентябре увеличилось на 0,2% в месячном выражении, а в годовом - на 1,2%. Рост показателя в обоих выражениях оказался меньше ожиданий.

https://1prime.ru/20251113/ssha-864508973.html

https://1prime.ru/20251113/aktsii-864510249.html

великобритания

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, великобритания, европа, dax, финансы