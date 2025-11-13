https://1prime.ru/20251113/indeksy--864496988.html

Фондовые индексы Германии и Британии снижаются

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Германии и Великобритании снижаются в четверг, при этом французский индекс CAC 40 растет, обновив исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.41 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,28% - до 9 884,1 пункта, немецкий DAX - на 0,26%, до 24 317,22 пункта. Французский CAC 40 поднимался на 0,47% - до 8 280,08 пункта. При этом ранее в ходе торгов французский индекс побил достигнутый в среду исторический рекорд, установив новый максимум на уровне 8 314,23 пункта. В четверг Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликовало ряд статистических показателей по экономике страны. ВВП Великобритании в третьем квартале, по предварительной оценке, вырос на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,1%. Аналитики ожидали годового роста экономики на 1,4%, квартального - на 0,2%. При этом объем промышленного производства в Великобритании в сентябре сократился на 2% к августу. Данные оказались значительно хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали снижения только на 0,2%. Позже в четверг европейское статистическое агентство Евростат обнародует данные по промышленности еврозоны. Аналитики предполагают, что в сентябре промпроизводство в месячном выражении выросло на 0,7%, а в годовом - на 2,1%. Что касается корпоративных новостей, акции британской Burberry дорожают примерно на 5% после того, как компания объявила о росте сопоставимых продаж на 2% в годовом выражении во втором квартале текущего фингода. При этом продажи в Китае, как и в Северной и Южной Америке, поднялись на 3%.

