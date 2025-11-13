Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Германии и Британии снижаются - 13.11.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251113/indeksy--864496988.html
Фондовые индексы Германии и Британии снижаются
экономика
рынок
индексы
торги
великобритания
германия
китай
евростат
dax
мировая экономика
великобритания
германия
китай
рынок, индексы, торги, великобритания, германия, китай, евростат, dax, мировая экономика
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ, Евростат, DAX, Мировая экономика
Фондовые индексы Германии и Британии снижаются

Фондовые индексы Германии и Британии снижаются, французский CAC 40 растет, обновив рекорд

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Германии и Великобритании снижаются в четверг, при этом французский индекс CAC 40 растет, обновив исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.41 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,28% - до 9 884,1 пункта, немецкий DAX - на 0,26%, до 24 317,22 пункта. Французский CAC 40 поднимался на 0,47% - до 8 280,08 пункта. При этом ранее в ходе торгов французский индекс побил достигнутый в среду исторический рекорд, установив новый максимум на уровне 8 314,23 пункта.
В четверг Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликовало ряд статистических показателей по экономике страны. ВВП Великобритании в третьем квартале, по предварительной оценке, вырос на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,1%. Аналитики ожидали годового роста экономики на 1,4%, квартального - на 0,2%.
При этом объем промышленного производства в Великобритании в сентябре сократился на 2% к августу. Данные оказались значительно хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали снижения только на 0,2%.
Позже в четверг европейское статистическое агентство Евростат обнародует данные по промышленности еврозоны. Аналитики предполагают, что в сентябре промпроизводство в месячном выражении выросло на 0,7%, а в годовом - на 2,1%.
Что касается корпоративных новостей, акции британской Burberry дорожают примерно на 5% после того, как компания объявила о росте сопоставимых продаж на 2% в годовом выражении во втором квартале текущего фингода. При этом продажи в Китае, как и в Северной и Южной Америке, поднялись на 3%.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Фондовые индексы США снижаются во вторник
Вчера, 21:30
 
