Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР в четверг в основном выросли - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251113/indeksy--864497454.html
Фондовые индексы АТР в четверг в основном выросли
Фондовые индексы АТР в четверг в основном выросли - 13.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в четверг в основном выросли
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись преимущественно ростом после завершения шатдауна правительства США,... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T13:54+0300
2025-11-13T13:54+0300
экономика
сша
азиатско-тихоокеанский регион
япония
индексы
торги
рынок
дональд трамп
shenzhen composite
hang seng index
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись преимущественно ростом после завершения шатдауна правительства США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,73% - до 4 029,50 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,53%, до 2 546,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,56%, до 27 073,03 пункта, южнокорейский индекс KOSPI - на 0,49%, до 4 170,63 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,43%, до 51 281,83 пункта. Австралийский S&amp;P/ASX 200 снизился на 0,52% - до 8 753,4 пункта. Индекс Shanghai Composite при этом в ходе торгов достиг самого высокого значения с июля 2015 года. Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Так, цены производителей (PPI) Японии, по предварительной оценке, в октябре выросли на 2,7% при прогнозе роста на 2,5%. В месячном выражении цены поднялись на 0,4%, ожидался рост на 0,2%. Индекс безработицы в Австралии в октябре снизился до 4,3% c 4,5% в сентябре, при прогнозе в 4,4%. Тем временем число занятых увеличилось на 42,2 тысячи человек, превзойдя прогноз роста на 20 тысяч человек. Мировые рынки следят за политическими новостями из США. В четверг президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня. Правительство США официально не работало с 1 октября, сотни тысяч сотрудников были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты. Как сообщил Белый дом, из-за проблем с согласованием бюджета экономика в четвертом квартале нынешнего года замедлит рост на 2 процентных пункта. Могла поддержать торги в Азии динамика фондовых бирж США. В среду промышленный индекс Dow Jones показал рост на 0,68%, в ходе торгов обновив исторический рекорд.
https://1prime.ru/20251113/dollar--864497304.html
сша
азиатско-тихоокеанский регион
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b66cd25127fbad4f643627c4174dac53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, азиатско-тихоокеанский регион, япония, индексы, торги, рынок, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi, мировая экономика
Экономика, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, ЯПОНИЯ, Индексы, Торги, Рынок, Дональд Трамп, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Мировая экономика
13:54 13.11.2025
 
Фондовые индексы АТР в четверг в основном выросли

Основные фондовые индексы АТР в четверг в основном выросли

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись преимущественно ростом после завершения шатдауна правительства США, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,73% - до 4 029,50 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,53%, до 2 546,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,56%, до 27 073,03 пункта, южнокорейский индекс KOSPI - на 0,49%, до 4 170,63 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,43%, до 51 281,83 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,52% - до 8 753,4 пункта.
Индекс Shanghai Composite при этом в ходе торгов достиг самого высокого значения с июля 2015 года.
Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Так, цены производителей (PPI) Японии, по предварительной оценке, в октябре выросли на 2,7% при прогнозе роста на 2,5%. В месячном выражении цены поднялись на 0,4%, ожидался рост на 0,2%.
Индекс безработицы в Австралии в октябре снизился до 4,3% c 4,5% в сентябре, при прогнозе в 4,4%. Тем временем число занятых увеличилось на 42,2 тысячи человек, превзойдя прогноз роста на 20 тысяч человек.
Мировые рынки следят за политическими новостями из США. В четверг президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня.
Правительство США официально не работало с 1 октября, сотни тысяч сотрудников были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты. Как сообщил Белый дом, из-за проблем с согласованием бюджета экономика в четвертом квартале нынешнего года замедлит рост на 2 процентных пункта.
Могла поддержать торги в Азии динамика фондовых бирж США. В среду промышленный индекс Dow Jones показал рост на 0,68%, в ходе торгов обновив исторический рекорд.
Доллары - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Доллар дешевеет к мировым валютам после завершения шатдауна в США
13:43
 
ЭкономикаСШААзиатско-Тихоокеанский регионЯПОНИЯИндексыТоргиРынокДональд ТрампShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPIМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала