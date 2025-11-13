https://1prime.ru/20251113/indeksy--864497454.html

Фондовые индексы АТР в четверг в основном выросли

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись преимущественно ростом после завершения шатдауна правительства США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,73% - до 4 029,50 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,53%, до 2 546,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,56%, до 27 073,03 пункта, южнокорейский индекс KOSPI - на 0,49%, до 4 170,63 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,43%, до 51 281,83 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,52% - до 8 753,4 пункта. Индекс Shanghai Composite при этом в ходе торгов достиг самого высокого значения с июля 2015 года. Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Так, цены производителей (PPI) Японии, по предварительной оценке, в октябре выросли на 2,7% при прогнозе роста на 2,5%. В месячном выражении цены поднялись на 0,4%, ожидался рост на 0,2%. Индекс безработицы в Австралии в октябре снизился до 4,3% c 4,5% в сентябре, при прогнозе в 4,4%. Тем временем число занятых увеличилось на 42,2 тысячи человек, превзойдя прогноз роста на 20 тысяч человек. Мировые рынки следят за политическими новостями из США. В четверг президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня. Правительство США официально не работало с 1 октября, сотни тысяч сотрудников были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты. Как сообщил Белый дом, из-за проблем с согласованием бюджета экономика в четвертом квартале нынешнего года замедлит рост на 2 процентных пункта. Могла поддержать торги в Азии динамика фондовых бирж США. В среду промышленный индекс Dow Jones показал рост на 0,68%, в ходе торгов обновив исторический рекорд.

