Основные фондовые индексы АТР в основном растут в четверг
График. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно растут, мировые инвесторы анализируют завершение шатдауна в США и его последствия, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,44% - до 4 017,94 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,5%, до 2 545,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,63% - до 26 753 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,7% - до 8 737,7 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,45% - до 4 168,99 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,36%, до 51 246,5 пункта.
Мировые рынки следят за политическими новостями из США. В четверг утром президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня.
"Пока рынки оценивают окончание шатдауна, впереди нас ждет еще более сложная задача, а именно - восстановление всех экономических данных, которые мы пропустили", - цитирует агентство Блумберг главного инвестиционного директора Landsberg Bennett Private Wealth Management Майкла Ландсберга (Michael Landsberg).
Правительство США официально не работало с 1 октября, сотни тысяч сотрудников были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты. Как сообщил Белый дом, из-за проблем с согласованием бюджета экономика в четвертом квартале нынешнего года замедлит рост на 2 процентных пункта.