https://1prime.ru/20251113/indeksy-864492341.html

Фондовые индексы АТР в основном растут в четверг

Фондовые индексы АТР в основном растут в четверг - 13.11.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в основном растут в четверг

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно растут, мировые инвесторы анализируют завершение шатдауна в США... | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T08:13+0300

2025-11-13T08:13+0300

2025-11-13T08:13+0300

экономика

сша

азиатско-тихоокеанский регион

торги

индексы

рынок

дональд трамп

hang seng index

kospi

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно растут, мировые инвесторы анализируют завершение шатдауна в США и его последствия, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,44% - до 4 017,94 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,5%, до 2 545,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,63% - до 26 753 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,7% - до 8 737,7 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,45% - до 4 168,99 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,36%, до 51 246,5 пункта. Мировые рынки следят за политическими новостями из США. В четверг утром президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня. "Пока рынки оценивают окончание шатдауна, впереди нас ждет еще более сложная задача, а именно - восстановление всех экономических данных, которые мы пропустили", - цитирует агентство Блумберг главного инвестиционного директора Landsberg Bennett Private Wealth Management Майкла Ландсберга (Michael Landsberg). Правительство США официально не работало с 1 октября, сотни тысяч сотрудников были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты. Как сообщил Белый дом, из-за проблем с согласованием бюджета экономика в четвертом квартале нынешнего года замедлит рост на 2 процентных пункта.

https://1prime.ru/20251113/aktsii-864491894.html

сша

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, азиатско-тихоокеанский регион, торги, индексы, рынок, дональд трамп, hang seng index, kospi, мировая экономика, shenzhen composite