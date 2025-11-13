Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Италии призвали судить Мелони из-за кризиса от антироссийских санкций - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251113/italiya-864490581.html
В Италии призвали судить Мелони из-за кризиса от антироссийских санкций
В Италии призвали судить Мелони из-за кризиса от антироссийских санкций - 13.11.2025, ПРАЙМ
В Италии призвали судить Мелони из-за кризиса от антироссийских санкций
Премьер-министра Италии Джорджу Мелони и её команду следует привлечь к ответственности за политику, направленную против интересов итальянцев, которая является... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T06:25+0300
2025-11-13T06:25+0300
мировая экономика
италия
facebook
ес
брюссель
украина
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042289_0:186:2048:1338_1920x0_80_0_0_b8c9bb379d4327900d703bf7f889b953.jpg
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министра Италии Джорджу Мелони и её команду следует привлечь к ответственности за политику, направленную против интересов итальянцев, которая является следствием антироссийского курса, заявил политический обозреватель Джузеппе Саламоне в Facebook*. "Мелони &lt;…&gt; и ее приятная компания должны быть привлечены к суду за государственную измену. Просто потому, что они поддержали политику, направленную против итальянских граждан, доведя их действительно до голода и нищеты. &lt;…&gt; Бесполезно ходить вокруг да около, это прямое следствие разрыва отношений с Россией и подчинения приказам Брюсселя и Белого дома", — пишет он.Эксперт утверждает, что западные санкции против Москвы обратились против самих инициаторов, и любой разумный итальянский политик должен выступать за отмену всех экономических ограничений против России."Санкции против России начали давать эффект. Но это эффект по нам, а не по России, поскольку именно санкции стали главной причиной роста цен на газ и нефть. &lt;…&gt; Любая серьезная политическая партия сегодня поставила бы на первое место в повестке дня отмену санкций и возвращение к российским сырьевым ресурсам. Те, кто не настаивает на этом и при этом подчиняется Урсуле и ее соратникам, знайте, вы — враги Италии и итальянского народа. Запомните это навсегда!" — резюмирует Саламоне.В этом году Италия демонстрирует самые низкие темпы экономического роста за последние 25 лет.Ранее руководство ЕС неоднократно заявляло о намерении продолжать поддерживать Украину оружием и выделить для этого десятки миллиардов евро. Европейские лидеры также выражали обеспокоенность по поводу недостаточной роли Брюсселя в мирном урегулировании конфликта на Украине. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20251112/rusofobiya-864440912.html
https://1prime.ru/20251105/politika-864230372.html
италия
брюссель
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042289_0:230:2048:1766_1920x0_80_0_0_8fd8c70023054c92bb660e74a231a0ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, италия, facebook, ес, брюссель, украина, общество
Мировая экономика, ИТАЛИЯ, Facebook, ЕС, Брюссель, УКРАИНА, Общество
06:25 13.11.2025
 
В Италии призвали судить Мелони из-за кризиса от антироссийских санкций

Аналитик Саламоне: Санкции против России нанесли удар по экономике Европы

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министра Италии Джорджу Мелони и её команду следует привлечь к ответственности за политику, направленную против интересов итальянцев, которая является следствием антироссийского курса, заявил политический обозреватель Джузеппе Саламоне в Facebook*.
"Мелони <…> и ее приятная компания должны быть привлечены к суду за государственную измену. Просто потому, что они поддержали политику, направленную против итальянских граждан, доведя их действительно до голода и нищеты. <…> Бесполезно ходить вокруг да около, это прямое следствие разрыва отношений с Россией и подчинения приказам Брюсселя и Белого дома", — пишет он.
Рим, Италия - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
"Нам нужна Россия": в Италии выступили против русофобии правительства
Вчера, 05:25
Эксперт утверждает, что западные санкции против Москвы обратились против самих инициаторов, и любой разумный итальянский политик должен выступать за отмену всех экономических ограничений против России.
"Санкции против России начали давать эффект. Но это эффект по нам, а не по России, поскольку именно санкции стали главной причиной роста цен на газ и нефть. <…> Любая серьезная политическая партия сегодня поставила бы на первое место в повестке дня отмену санкций и возвращение к российским сырьевым ресурсам. Те, кто не настаивает на этом и при этом подчиняется Урсуле и ее соратникам, знайте, вы — враги Италии и итальянского народа. Запомните это навсегда!" — резюмирует Саламоне.
В этом году Италия демонстрирует самые низкие темпы экономического роста за последние 25 лет.
Ранее руководство ЕС неоднократно заявляло о намерении продолжать поддерживать Украину оружием и выделить для этого десятки миллиардов евро. Европейские лидеры также выражали обеспокоенность по поводу недостаточной роли Брюсселя в мирном урегулировании конфликта на Украине.
Фонтан Треви в Риме - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
За три года премьерства Мелони экономика Италии дошла до стагнации
5 ноября, 04:15
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Мировая экономикаИТАЛИЯFacebookЕСБрюссельУКРАИНАОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала