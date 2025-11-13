https://1prime.ru/20251113/italiya-864490581.html

В Италии призвали судить Мелони из-за кризиса от антироссийских санкций

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министра Италии Джорджу Мелони и её команду следует привлечь к ответственности за политику, направленную против интересов итальянцев, которая является следствием антироссийского курса, заявил политический обозреватель Джузеппе Саламоне в Facebook*. "Мелони <…> и ее приятная компания должны быть привлечены к суду за государственную измену. Просто потому, что они поддержали политику, направленную против итальянских граждан, доведя их действительно до голода и нищеты. <…> Бесполезно ходить вокруг да около, это прямое следствие разрыва отношений с Россией и подчинения приказам Брюсселя и Белого дома", — пишет он.Эксперт утверждает, что западные санкции против Москвы обратились против самих инициаторов, и любой разумный итальянский политик должен выступать за отмену всех экономических ограничений против России."Санкции против России начали давать эффект. Но это эффект по нам, а не по России, поскольку именно санкции стали главной причиной роста цен на газ и нефть. <…> Любая серьезная политическая партия сегодня поставила бы на первое место в повестке дня отмену санкций и возвращение к российским сырьевым ресурсам. Те, кто не настаивает на этом и при этом подчиняется Урсуле и ее соратникам, знайте, вы — враги Италии и итальянского народа. Запомните это навсегда!" — резюмирует Саламоне.В этом году Италия демонстрирует самые низкие темпы экономического роста за последние 25 лет.Ранее руководство ЕС неоднократно заявляло о намерении продолжать поддерживать Украину оружием и выделить для этого десятки миллиардов евро. Европейские лидеры также выражали обеспокоенность по поводу недостаточной роли Брюсселя в мирном урегулировании конфликта на Украине. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

