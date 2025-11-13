https://1prime.ru/20251113/izmenenija-864488214.html
Российским ведомствам ставят задачу укреплять традиционные ценности
МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Положения о соответствии работы ведомств политике укрепления традиционных российских ценностей в последний год вносят в правила работы разных госструктур – от МИД и Минфина до Росгидромета и пробирной палаты, выяснило РИА Новости. Согласно дополнениям, которые вносятся в перечни их полномочий, министерства и ведомства "реализуют мероприятия по обеспечению соответствия своей деятельности целям и задачам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Такие изменения в ведомственные документы вносятся указом президента или постановлением правительства - в зависимости от того, кто непосредственно руководит деятельностью той или иной структуры. Первые такие изменения были внесены в декабре 2024 года. К настоящему моменту они уже коснулись МИД России, министерства экономического развития, министерства финансов, Минпромторга, Минкультуры, Минздрава, Минтруда, Минстроя, Минспорта, министерства транспорта, Минэнерго и других министерств. Аналогичные дополнения внесли и в положения ряда федеральных агентств и служб. В их числе Роскомнадзор, ФНС, Росимущество, Росздравнадзор, Рособрнадзор, Роспотребнадзор, ФАС, Росавиация, Росавтодор, Рослесхоз. Изменения затронули также ведомственные документы Росалкогольтабакконтроля, Росстандарта, Росреестра, Росгидромета, агентства по недропользованию, Федеральной пробирной палаты и многих других госорганов.
