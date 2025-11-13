Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
экономика
россия
общество
мид рф
мид
минпромторг
МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Положения о соответствии работы ведомств политике укрепления традиционных российских ценностей в последний год вносят в правила работы разных госструктур – от МИД и Минфина до Росгидромета и пробирной палаты, выяснило РИА Новости. Согласно дополнениям, которые вносятся в перечни их полномочий, министерства и ведомства "реализуют мероприятия по обеспечению соответствия своей деятельности целям и задачам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Такие изменения в ведомственные документы вносятся указом президента или постановлением правительства - в зависимости от того, кто непосредственно руководит деятельностью той или иной структуры. Первые такие изменения были внесены в декабре 2024 года. К настоящему моменту они уже коснулись МИД России, министерства экономического развития, министерства финансов, Минпромторга, Минкультуры, Минздрава, Минтруда, Минстроя, Минспорта, министерства транспорта, Минэнерго и других министерств. Аналогичные дополнения внесли и в положения ряда федеральных агентств и служб. В их числе Роскомнадзор, ФНС, Росимущество, Росздравнадзор, Рособрнадзор, Роспотребнадзор, ФАС, Росавиация, Росавтодор, Рослесхоз. Изменения затронули также ведомственные документы Росалкогольтабакконтроля, Росстандарта, Росреестра, Росгидромета, агентства по недропользованию, Федеральной пробирной палаты и многих других госорганов.
россия, общество , мид рф, мид, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Общество , МИД РФ, МИД, Минпромторг
03:20 13.11.2025 (обновлено: 04:21 13.11.2025)
 
Российским ведомствам ставят задачу укреплять традиционные ценности

В правила работы госструктур внесли изменения в сфере укрепления традиционных ценностей

МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Положения о соответствии работы ведомств политике укрепления традиционных российских ценностей в последний год вносят в правила работы разных госструктур – от МИД и Минфина до Росгидромета и пробирной палаты, выяснило РИА Новости.
Согласно дополнениям, которые вносятся в перечни их полномочий, министерства и ведомства "реализуют мероприятия по обеспечению соответствия своей деятельности целям и задачам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".
Такие изменения в ведомственные документы вносятся указом президента или постановлением правительства - в зависимости от того, кто непосредственно руководит деятельностью той или иной структуры.
Первые такие изменения были внесены в декабре 2024 года. К настоящему моменту они уже коснулись МИД России, министерства экономического развития, министерства финансов, Минпромторга, Минкультуры, Минздрава, Минтруда, Минстроя, Минспорта, министерства транспорта, Минэнерго и других министерств.
Аналогичные дополнения внесли и в положения ряда федеральных агентств и служб. В их числе Роскомнадзор, ФНС, Росимущество, Росздравнадзор, Рособрнадзор, Роспотребнадзор, ФАС, Росавиация, Росавтодор, Рослесхоз. Изменения затронули также ведомственные документы Росалкогольтабакконтроля, Росстандарта, Росреестра, Росгидромета, агентства по недропользованию, Федеральной пробирной палаты и многих других госорганов.
 
Заголовок открываемого материала