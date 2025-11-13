https://1prime.ru/20251113/kabmin-864484970.html
Кабмин рассмотрит изменения в распределение субсидий на развитие дорог
2025-11-13T00:16+0300
экономика
бизнес
россия
рф
кировская область
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит внесение изменений в распределение субсидий бюджетам субъектов РФ на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, сообщает кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О внесении изменений в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проектом распоряжения бюджетные ассигнования планируется перераспределить бюджетам Калининградской, Кировской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для реализации мероприятий по развитию автодорожной инфраструктуры, в том числе с учетом поручений и указаний президента РФ.
