Кабмин рассмотрит изменения в распределение субсидий на развитие дорог

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит внесение изменений в распределение субсидий бюджетам субъектов РФ на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, сообщает кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О внесении изменений в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения", - говорится в сообщении. Отмечается, что проектом распоряжения бюджетные ассигнования планируется перераспределить бюджетам Калининградской, Кировской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для реализации мероприятий по развитию автодорожной инфраструктуры, в том числе с учетом поручений и указаний президента РФ.

