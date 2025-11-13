Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин продлил действие эксперимента по беспилотному движению грузовиков - 13.11.2025
Кабмин продлил действие эксперимента по беспилотному движению грузовиков
2025-11-13T22:47+0300
2025-11-13T22:47+0300
россия
рф
бизнес
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило на 3 года - до 12 ноября 2028 года - действие экспериментального правового режима (ЭПР) "Беспилотные логистические коридоры", соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале нормативных правовых актов. "Продлить срок действия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств в отношении реализации инициативы "Беспилотные логистические коридоры"… до 12 ноября 2028 года", - говорится в документе. В рамках данного ЭПР в 2023 году на трассе М-11 "Нева" было запущено движение грузовых автомобилей полностью в беспилотном режиме, а в апреле 2025 года оно было расширено на ЦКАД в Московском регионе. В 2026 году планируется запустить его и на М-12 "Восток".
рф
россия, рф, бизнес
РОССИЯ, РФ, Бизнес
22:47 13.11.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ
Дом правительства РФ
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило на 3 года - до 12 ноября 2028 года - действие экспериментального правового режима (ЭПР) "Беспилотные логистические коридоры", соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале нормативных правовых актов.
"Продлить срок действия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств в отношении реализации инициативы "Беспилотные логистические коридоры"… до 12 ноября 2028 года", - говорится в документе.
В рамках данного ЭПР в 2023 году на трассе М-11 "Нева" было запущено движение грузовых автомобилей полностью в беспилотном режиме, а в апреле 2025 года оно было расширено на ЦКАД в Московском регионе. В 2026 году планируется запустить его и на М-12 "Восток".
Президент РФ Владимир Путин
Путин: алгоритмы работы "Посейдона" послужат развитию беспилотных систем
4 ноября, 22:57
 
РОССИЯ, РФ, Бизнес
 
 
