Кабмин продлил действие эксперимента по беспилотному движению грузовиков

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило на 3 года - до 12 ноября 2028 года - действие экспериментального правового режима (ЭПР) "Беспилотные логистические коридоры", соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале нормативных правовых актов. "Продлить срок действия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств в отношении реализации инициативы "Беспилотные логистические коридоры"… до 12 ноября 2028 года", - говорится в документе. В рамках данного ЭПР в 2023 году на трассе М-11 "Нева" было запущено движение грузовых автомобилей полностью в беспилотном режиме, а в апреле 2025 года оно было расширено на ЦКАД в Московском регионе. В 2026 году планируется запустить его и на М-12 "Восток".

