https://1prime.ru/20251113/kakao-864511372.html

Цены на какао-бобы в мире упали ниже отметки в 5 500 долларов за тонну

Цены на какао-бобы в мире упали ниже отметки в 5 500 долларов за тонну - 13.11.2025, ПРАЙМ

Цены на какао-бобы в мире упали ниже отметки в 5 500 долларов за тонну

Биржевые цены на какао-бобы в мире снижаются в четверг более чем на 2%, впервые с конца февраля прошлого года опустились ниже отметки в 5 500 долларов за тонну, | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T19:35+0300

2025-11-13T19:35+0300

2025-11-13T19:35+0300

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/76190/84/761908473_0:8:1024:584_1920x0_80_0_0_39312062af76a85f538d8a5ba8dfa6b1.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире снижаются в четверг более чем на 2%, впервые с конца февраля прошлого года опустились ниже отметки в 5 500 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 18.49 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижалась на 2,36% относительно предыдущего закрытия - до 5 492 долларов за тонну. Показатель впервые с 20 февраля 2024 года находится ниже уровня в 5 500 долларов. С начала недели цены на какао опустились почти на 9%, с начала месяца – почти на 11%. Стоимость какао-бобов демонстрировала снижение четыре предыдущих месяца подряд.

https://1prime.ru/20251107/fao-864315172.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок