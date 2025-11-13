Цены на какао-бобы в мире упали ниже отметки в 5 500 долларов за тонну

https://1prime.ru/20251113/kakao-864511372.html
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире снижаются в четверг более чем на 2%, впервые с конца февраля прошлого года опустились ниже отметки в 5 500 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 18.49 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижалась на 2,36% относительно предыдущего закрытия - до 5 492 долларов за тонну. Показатель впервые с 20 февраля 2024 года находится ниже уровня в 5 500 долларов. С начала недели цены на какао опустились почти на 9%, с начала месяца – почти на 11%. Стоимость какао-бобов демонстрировала снижение четыре предыдущих месяца подряд.
