Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Санкции не помешают российскому бизнесу развиваться, заявил Катырин - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251113/katyrin-864501573.html
Санкции не помешают российскому бизнесу развиваться, заявил Катырин
Санкции не помешают российскому бизнесу развиваться, заявил Катырин - 13.11.2025, ПРАЙМ
Санкции не помешают российскому бизнесу развиваться, заявил Катырин
Запад еще долго не снимет свои многочисленные санкции против России, но отечественному бизнесу они уже никак не помешают развиваться, двигаться вперед, заявил... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T16:42+0300
2025-11-13T16:42+0300
россия
рф
запад
сергей катырин
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/82737/69/827376968_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_9aa810cc8d22a4483701069cf77d5116.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Запад еще долго не снимет свои многочисленные санкции против России, но отечественному бизнесу они уже никак не помешают развиваться, двигаться вперед, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Думаю, у нас простых времен вообще не было. Просто каждое из них сложное по-своему", — сказал он в кулуарах IХ съезда ТПП РФ, сразу после своего переизбрания на пост главы палаты на очередной пятилетний срок. По его словам, "российские компании сохранили способность к развитию и в новых условиях". "Я вижу, что бизнес российский будет двигаться, будет развиваться, как внутри страны, так и на внешних рынках. Конечно, нам будет непросто", — добавил собеседник агентства. Катырин заметил, что санкции сохранятся надолго. "В ближайшее время, даже в те же пять лет, не думаю, что санкции все снимут. Потому что их столько наворотили — там их больше 30 тысяч, по-моему, уже на сегодняшний день. Вряд ли все они сразу исчезнут. Поэтому сложности останутся", — уточнил он. При этом глава ТПП РФ подчеркнул, что "наработанные в период пандемии и в условиях санкционного давления механизмы поддержки предпринимательства и внешнеэкономической деятельности будут лишь укрепляться". "Бизнес будет двигаться, несомненно, будет развиваться. Да, сейчас какой-то период охлаждения, в том числе и экономики. Ставка пока еще достаточно высокая. Но все это преодолимо. Будем работать, будем двигаться вперед", — заключил он.
https://1prime.ru/20251112/kooperatsiya-864461902.html
https://1prime.ru/20251106/putin-864295276.html
рф
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82737/69/827376968_453:0:5573:3840_1920x0_80_0_0_3b747f335721526e685d6f6239e33c94.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, запад, сергей катырин, бизнес
РОССИЯ, РФ, ЗАПАД, Сергей Катырин, Бизнес
16:42 13.11.2025
 
Санкции не помешают российскому бизнесу развиваться, заявил Катырин

Катырин: санкции Запада никак не помешают российскому бизнесу двигаться вперед

© Фото : предоставлено ЗАО «Экспоцентр»Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Архивное фото
© Фото : предоставлено ЗАО «Экспоцентр»
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Запад еще долго не снимет свои многочисленные санкции против России, но отечественному бизнесу они уже никак не помешают развиваться, двигаться вперед, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Думаю, у нас простых времен вообще не было. Просто каждое из них сложное по-своему", — сказал он в кулуарах IХ съезда ТПП РФ, сразу после своего переизбрания на пост главы палаты на очередной пятилетний срок.
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Мишустин призвал усилить кооперацию бизнеса и государства для развития IT
Вчера, 14:31
По его словам, "российские компании сохранили способность к развитию и в новых условиях".
"Я вижу, что бизнес российский будет двигаться, будет развиваться, как внутри страны, так и на внешних рынках. Конечно, нам будет непросто", — добавил собеседник агентства.
Катырин заметил, что санкции сохранятся надолго. "В ближайшее время, даже в те же пять лет, не думаю, что санкции все снимут. Потому что их столько наворотили — там их больше 30 тысяч, по-моему, уже на сегодняшний день. Вряд ли все они сразу исчезнут. Поэтому сложности останутся", — уточнил он.
При этом глава ТПП РФ подчеркнул, что "наработанные в период пандемии и в условиях санкционного давления механизмы поддержки предпринимательства и внешнеэкономической деятельности будут лишь укрепляться".
"Бизнес будет двигаться, несомненно, будет развиваться. Да, сейчас какой-то период охлаждения, в том числе и экономики. Ставка пока еще достаточно высокая. Но все это преодолимо. Будем работать, будем двигаться вперед", — заключил он.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Путин провел встречу с представителями бизнеса
6 ноября, 17:27
 
РОССИЯРФЗАПАДСергей КатыринБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала