Санкции не помешают российскому бизнесу развиваться, заявил Катырин
2025-11-13T16:42+0300
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Запад еще долго не снимет свои многочисленные санкции против России, но отечественному бизнесу они уже никак не помешают развиваться, двигаться вперед, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Думаю, у нас простых времен вообще не было. Просто каждое из них сложное по-своему", — сказал он в кулуарах IХ съезда ТПП РФ, сразу после своего переизбрания на пост главы палаты на очередной пятилетний срок. По его словам, "российские компании сохранили способность к развитию и в новых условиях". "Я вижу, что бизнес российский будет двигаться, будет развиваться, как внутри страны, так и на внешних рынках. Конечно, нам будет непросто", — добавил собеседник агентства. Катырин заметил, что санкции сохранятся надолго. "В ближайшее время, даже в те же пять лет, не думаю, что санкции все снимут. Потому что их столько наворотили — там их больше 30 тысяч, по-моему, уже на сегодняшний день. Вряд ли все они сразу исчезнут. Поэтому сложности останутся", — уточнил он. При этом глава ТПП РФ подчеркнул, что "наработанные в период пандемии и в условиях санкционного давления механизмы поддержки предпринимательства и внешнеэкономической деятельности будут лишь укрепляться". "Бизнес будет двигаться, несомненно, будет развиваться. Да, сейчас какой-то период охлаждения, в том числе и экономики. Ставка пока еще достаточно высокая. Но все это преодолимо. Будем работать, будем двигаться вперед", — заключил он.
