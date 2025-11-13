Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин рассказал, в каком случае ипотека в России будет массовой - 13.11.2025
Хуснуллин рассказал, в каком случае ипотека в России будет массовой
Хуснуллин рассказал, в каком случае ипотека в России будет массовой
МАСКАТ (Оман), 13 ноя - ПРАЙМ. Ипотека в России будет массовой при ставке 5-6%, но уже при текущей ключевой ставке ЦБ в 16,5% рынок оживает, появляется рыночная ипотека, сказал в кулуарах бизнес-форума Россия-Оман вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос РИА Новости. "Я всегда говорю, что ипотека в стране должна быть 5-6%, тогда она будет массовой. Сейчас я считаю, что если ставка будет ниже 10%, то ипотека начнет оживать. Сейчас мы видим даже снижение до 16,5% дало определенное увеличение. Мы видим, что рынок начинает оживать", - сказал Хуснуллин. "И самое главное, что начинает появляться рыночная ипотека, которой у нас фактически в общей доле последний год оставалось 18%, что это очень мало. А без рынка ипотеки, конечно, развиваться очень тяжело", - сказал Хуснуллин.
14:15 13.11.2025 (обновлено: 14:16 13.11.2025)
 
Хуснуллин рассказал, в каком случае ипотека в России будет массовой

Хуснуллин: ипотека в России будет массовой при ставке 5-6%

МАСКАТ (Оман), 13 ноя - ПРАЙМ. Ипотека в России будет массовой при ставке 5-6%, но уже при текущей ключевой ставке ЦБ в 16,5% рынок оживает, появляется рыночная ипотека, сказал в кулуарах бизнес-форума Россия-Оман вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Я всегда говорю, что ипотека в стране должна быть 5-6%, тогда она будет массовой. Сейчас я считаю, что если ставка будет ниже 10%, то ипотека начнет оживать. Сейчас мы видим даже снижение до 16,5% дало определенное увеличение. Мы видим, что рынок начинает оживать", - сказал Хуснуллин.
"И самое главное, что начинает появляться рыночная ипотека, которой у нас фактически в общей доле последний год оставалось 18%, что это очень мало. А без рынка ипотеки, конечно, развиваться очень тяжело", - сказал Хуснуллин.
