Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев сознательно создает угрозы для ЗАЭС, заявил Ртищев - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251113/kiev-864485261.html
Киев сознательно создает угрозы для ЗАЭС, заявил Ртищев
Киев сознательно создает угрозы для ЗАЭС, заявил Ртищев - 13.11.2025, ПРАЙМ
Киев сознательно создает угрозы для ЗАЭС, заявил Ртищев
Киев сознательно создает угрозы для Запорожской АЭС, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T00:19+0300
2025-11-13T00:19+0300
энергетика
экономика
россия
киев
рф
украина
запорожская аэс
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864485261.jpg?1762982388
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Киев сознательно создает угрозы для Запорожской АЭС, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Ртищев. В четверг отмечается День войск РХБЗ. "Следует отметить, что со стороны вооружённых сил Украины наблюдается значительный рост количества атак по объектам станции и городу Энергодару. Ведутся систематические целенаправленные атаки по зданию учебно-тренировочного центра, которое является частью ЗАЭС. Это сознательное создание угроз персоналу и критической инфраструктуре станции", - сказал Ртищев в интервью газете "Красная звезда". После удара ВСУ по высоковольтной линии "Днепровская" ЗАЭС была вынуждена перейти на питание от дизель-генераторных установок, напомнил Ртищев. "Такие действия неприемлемы и подлежат, безусловно, международному осуждению", - подчеркнул он. В минувшую субботу, 8 ноября, восстановлена работа линии энергоснабжения "Ферросплавная-1", которая была отключена с 7 мая. Работа второй линии - "Днепровской", которая была отключена в результате обстрелов ВСУ на протяжении 30 суток, - была успешно возобновлена 23 октября. Теперь внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС вновь организовано по двум линиям.  
киев
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, киев, рф, украина, запорожская аэс, всу
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, Киев, РФ, УКРАИНА, Запорожская АЭС, ВСУ
00:19 13.11.2025
 
Киев сознательно создает угрозы для ЗАЭС, заявил Ртищев

Ртищев: Киев сознательно создает угрозы для ЗАЭС

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Киев сознательно создает угрозы для Запорожской АЭС, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
В четверг отмечается День войск РХБЗ.
"Следует отметить, что со стороны вооружённых сил Украины наблюдается значительный рост количества атак по объектам станции и городу Энергодару. Ведутся систематические целенаправленные атаки по зданию учебно-тренировочного центра, которое является частью ЗАЭС. Это сознательное создание угроз персоналу и критической инфраструктуре станции", - сказал Ртищев в интервью газете "Красная звезда".
После удара ВСУ по высоковольтной линии "Днепровская" ЗАЭС была вынуждена перейти на питание от дизель-генераторных установок, напомнил Ртищев. "Такие действия неприемлемы и подлежат, безусловно, международному осуждению", - подчеркнул он.
В минувшую субботу, 8 ноября, восстановлена работа линии энергоснабжения "Ферросплавная-1", которая была отключена с 7 мая. Работа второй линии - "Днепровской", которая была отключена в результате обстрелов ВСУ на протяжении 30 суток, - была успешно возобновлена 23 октября. Теперь внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС вновь организовано по двум линиям.
 
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯКиевРФУКРАИНАЗапорожская АЭСВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала