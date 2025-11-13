https://1prime.ru/20251113/kiev-864485261.html

Киев сознательно создает угрозы для ЗАЭС, заявил Ртищев

Киев сознательно создает угрозы для ЗАЭС, заявил Ртищев

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Киев сознательно создает угрозы для Запорожской АЭС, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Ртищев. В четверг отмечается День войск РХБЗ. "Следует отметить, что со стороны вооружённых сил Украины наблюдается значительный рост количества атак по объектам станции и городу Энергодару. Ведутся систематические целенаправленные атаки по зданию учебно-тренировочного центра, которое является частью ЗАЭС. Это сознательное создание угроз персоналу и критической инфраструктуре станции", - сказал Ртищев в интервью газете "Красная звезда". После удара ВСУ по высоковольтной линии "Днепровская" ЗАЭС была вынуждена перейти на питание от дизель-генераторных установок, напомнил Ртищев. "Такие действия неприемлемы и подлежат, безусловно, международному осуждению", - подчеркнул он. В минувшую субботу, 8 ноября, восстановлена работа линии энергоснабжения "Ферросплавная-1", которая была отключена с 7 мая. Работа второй линии - "Днепровской", которая была отключена в результате обстрелов ВСУ на протяжении 30 суток, - была успешно возобновлена 23 октября. Теперь внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС вновь организовано по двум линиям.

