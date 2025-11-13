Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне болеют за отечественное вино, заявил Киселев - 13.11.2025, ПРАЙМ
Россияне болеют за отечественное вино, заявил Киселев
Россияне болеют за отечественное вино, заявил Киселев - 13.11.2025, ПРАЙМ
Россияне болеют за отечественное вино, заявил Киселев
Россияне болеют за отечественное вино, три четверти верят в то, что оно является достойным конкурентом западному, заявил РИА Новости член правления Ассоциации... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T15:32+0300
2025-11-13T15:34+0300
экономика
бизнес
россия
рф
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/84310/18/843101873_0:0:3354:1887_1920x0_80_0_0_35586ed99f6cc1b6c99880783760c78e.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россияне болеют за отечественное вино, три четверти верят в то, что оно является достойным конкурентом западному, заявил РИА Новости член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев. "Порядка 75% россиян верят в то, что наше вино будет дальше активно конкурировать с западным. То есть мы болеем за наше уже. Это колоссальный результат", - сказал он в рамках IV Российского винодельческого форума. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, выступая на форуме, сообщил, что импорт вина в Россию в 2025 году сократился почти на треть, а доля отечественной продукции в структуре потребления выросла с 58% до 63%, но нужно дальше работать над продвижением российского вина. Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз, 12-13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84310/18/843101873_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_1e2ff3a9edc45c2e4d213d034ad1a9cd.jpg
1920
1920
true
бизнес, россия, рф, дмитрий патрушев
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Патрушев
15:32 13.11.2025 (обновлено: 15:34 13.11.2025)
 
Россияне болеют за отечественное вино, заявил Киселев

Киселев: три четверти россиян считают отечественное вино достойным конкурентом западному

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Дмитрий Киселев. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россияне болеют за отечественное вино, три четверти верят в то, что оно является достойным конкурентом западному, заявил РИА Новости член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев.
"Порядка 75% россиян верят в то, что наше вино будет дальше активно конкурировать с западным. То есть мы болеем за наше уже. Это колоссальный результат", - сказал он в рамках IV Российского винодельческого форума.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, выступая на форуме, сообщил, что импорт вина в Россию в 2025 году сократился почти на треть, а доля отечественной продукции в структуре потребления выросла с 58% до 63%, но нужно дальше работать над продвижением российского вина.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз, 12-13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Заголовок открываемого материала