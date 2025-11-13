https://1prime.ru/20251113/kiselev-864498976.html

13.11.2025
Россияне болеют за отечественное вино, заявил Киселев

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россияне болеют за отечественное вино, три четверти верят в то, что оно является достойным конкурентом западному, заявил РИА Новости член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев. "Порядка 75% россиян верят в то, что наше вино будет дальше активно конкурировать с западным. То есть мы болеем за наше уже. Это колоссальный результат", - сказал он в рамках IV Российского винодельческого форума. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, выступая на форуме, сообщил, что импорт вина в Россию в 2025 году сократился почти на треть, а доля отечественной продукции в структуре потребления выросла с 58% до 63%, но нужно дальше работать над продвижением российского вина. Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз, 12-13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

