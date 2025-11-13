https://1prime.ru/20251113/kostin--864495348.html

Глава ВТБ рассказал, что бы он не доверил искусственному интеллекту

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин не доверил бы искусственному интеллекту наряжать елку с детьми, так как, по его словам, это "искусство", рассказал он в рамках форума "Цифровые решения". "Елку с детьми наряжать - это искусство. Не поможет интеллект искусственный", - ответил Костин на вопрос о том, что бы он никогда не доверил ИИ. Он отметил вместе с тем, что общество постепенно приходит к пониманию того, что искусственный интеллект – это следующий и уже неизбежный этап развития технологий.

