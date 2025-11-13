Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Костин: ИИ может сэкономить для ВТБ 50 миллиардов рублей в ближайшие годы - 13.11.2025
https://1prime.ru/20251113/kostin-864495637.html
Костин: ИИ может сэкономить для ВТБ 50 миллиардов рублей в ближайшие годы
2025-11-13T12:07+0300
2025-11-13T12:07+0300
экономика
андрей костин
финансы
банки
втб
андрей костин, финансы, банки, втб
Экономика, Андрей Костин, Финансы, Банки, ВТБ
12:07 13.11.2025
 
Костин: ИИ может сэкономить для ВТБ 50 миллиардов рублей в ближайшие годы

Костин: ИИ может сэкономить для ВТБ 50 млрд руб в ближайшие 2 года

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАндрей Костин
Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Андрей Костин. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Экономия от внедрения искусственного интеллекта в бизнес группы ВТБ составила 15 миллиардов рублей, в ближайшие два года эта сумма может вырасти до 50 миллиардов, сказал глава ВТБ Андрей Костин.
"Конечно, мы все рассчитываем, что те инвестиции, которые мы вкладываем, будут окупаться. Мы считаем, что на сегодня 15 миллиардов рублей нам экономит искусственный интеллект, считаем, что в ближайшие два года это может быть уже сумма 50 миллиардов. Но пока, конечно, на первоначальной стадии это в основном большие затраты", - сказал он в рамках форума "Цифровые решения".
Костин добавил, что ВТБ в 2019 году выделил в своей структуре отдельное направление развития искусственного интеллекта, в котором занято 700 человек.
ВТБ использует искусственный интеллект при анализе склонностей и потребностей клиента и формировании их портфелей финансовых активов. Также он помогает банку находить местоположение для офисов и банкоматов, а также то, как строить маршруты доставки. ВТБ также использует искусственный интеллект для анализа регуляторных требований и управления рисками.
"Например, ранее в кредитном процессе независимая оценка объектов недвижимости у нас обычно была стандартно три дня, а сейчас это 30 секунд. Ранее клиентскому менеджеру необходимо было искать информацию для ответа на запрос клиента и самому его агрегировать в итоговый ответ. Сейчас на этот запрос примерно семь секунд ответ занимает", - привёл пример глава ВТБ.
"Ранее у аналитика несколько часов мог занимать процесс оцифровки отчетности клиентов и проверки результатов. Сейчас это узнавание и проверка занимает менее одной минуты. Вот все эти элементы сегодня в банке уже внедряются, повторяются, поэтому достаточно широкое применение", - подытожил он.
Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Глава ВТБ рассказал, что бы он не доверил искусственному интеллекту
11:37
 
Экономика Андрей Костин Финансы Банки ВТБ
 
 
