Рубль незначительно вырос к юаню по итогом торгов четверга - 13.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251113/kurs-864510687.html
Рубль незначительно вырос к юаню по итогом торгов четверга
Рубль незначительно вырос к юаню по итогом торгов четверга - 13.11.2025, ПРАЙМ
Рубль незначительно вырос к юаню по итогом торгов четверга
Рубль по итогам торгов четверга незначительно вырос к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. | 13.11.2025, ПРАЙМ
рынок
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29c06b519549be46bd53b4bf180e3fb1.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов четверга незначительно вырос к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 2 копейки - до 11,35 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent к 19.01 мск дорожал на 0,57%, до 63,07 доллара за баррель. НИЗКАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ Юань снизился на 0,15%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 11,29-11,36 рубля. "Валюты отошли от недельных вершин, волатильность при этом остается низкой. Экспортеры по мере потребности в рублевой ликвидности могут выходить с крупными продажами валюты, что в условиях "тонкого" рынка может провоцировать эпизодические импульсы укрепления рубля", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". При этом общий баланс факторов все очевиднее складывается против рубля - инфляция снижается, увеличивая вероятность секвестра ключевой ставки в декабре; растет дисконт на российскую нефть, сокращая экспортную выручку; спрос на импорт и физическую валюту будет нарастать по мере приближения новогодних каникул, добавил он. "По данным ЦБ РФ, российская валюта за день также укрепилась к доллару и евро. Принципиально значимых вводных для валютного рынка РФ не было, некоторым негативным фактором могли выступать лишь снижающиеся рыночные ставки", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ПРОГНОЗ Краткосрочные ожидания - 80-83 рубля за доллар и 11,2-11,5 за юань, считает Шепелев. В текущих условиях курс в пятницу может продолжить двигаться у нижних границ диапазона в 11,30-11,50 рубля за юань, рынок продолжит ждать значимых драйверов, заключил Григорьев.
2025
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a97b97dd5742b58a0bbf767bcce543e7.jpg
рынок, рф, "бкс мир инвестиций"
Рынок, РФ, "БКС Мир инвестиций"
19:15 13.11.2025
 
Рубль незначительно вырос к юаню по итогом торгов четверга

Курс рубля к юаню на Мосбирже немного вырос по итогам торгов четверга

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Денежные купюры Банка России и китайских юаней
Денежные купюры Банка России и китайских юаней. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов четверга незначительно вырос к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 2 копейки - до 11,35 рубля.
Котировки фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Российский рынок акций незначительно вырос по итогам торгов четверга
19:07
Январский фьючерс нефти марки Brent к 19.01 мск дорожал на 0,57%, до 63,07 доллара за баррель.
НИЗКАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ
Юань снизился на 0,15%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 11,29-11,36 рубля.
"Валюты отошли от недельных вершин, волатильность при этом остается низкой. Экспортеры по мере потребности в рублевой ликвидности могут выходить с крупными продажами валюты, что в условиях "тонкого" рынка может провоцировать эпизодические импульсы укрепления рубля", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
При этом общий баланс факторов все очевиднее складывается против рубля - инфляция снижается, увеличивая вероятность секвестра ключевой ставки в декабре; растет дисконт на российскую нефть, сокращая экспортную выручку; спрос на импорт и физическую валюту будет нарастать по мере приближения новогодних каникул, добавил он.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Золото дешевеет на ожиданиях публикации статистики по экономике США
18:31
"По данным ЦБ РФ, российская валюта за день также укрепилась к доллару и евро. Принципиально значимых вводных для валютного рынка РФ не было, некоторым негативным фактором могли выступать лишь снижающиеся рыночные ставки", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
ПРОГНОЗ
Краткосрочные ожидания - 80-83 рубля за доллар и 11,2-11,5 за юань, считает Шепелев.
В текущих условиях курс в пятницу может продолжить двигаться у нижних границ диапазона в 11,30-11,50 рубля за юань, рынок продолжит ждать значимых драйверов, заключил Григорьев.
