https://1prime.ru/20251113/kurs-864510687.html

Рубль незначительно вырос к юаню по итогом торгов четверга

Рубль незначительно вырос к юаню по итогом торгов четверга - 13.11.2025, ПРАЙМ

Рубль незначительно вырос к юаню по итогом торгов четверга

Рубль по итогам торгов четверга незначительно вырос к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T19:15+0300

2025-11-13T19:15+0300

2025-11-13T19:15+0300

рынок

рф

"бкс мир инвестиций"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29c06b519549be46bd53b4bf180e3fb1.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов четверга незначительно вырос к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 2 копейки - до 11,35 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent к 19.01 мск дорожал на 0,57%, до 63,07 доллара за баррель. НИЗКАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ Юань снизился на 0,15%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 11,29-11,36 рубля. "Валюты отошли от недельных вершин, волатильность при этом остается низкой. Экспортеры по мере потребности в рублевой ликвидности могут выходить с крупными продажами валюты, что в условиях "тонкого" рынка может провоцировать эпизодические импульсы укрепления рубля", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". При этом общий баланс факторов все очевиднее складывается против рубля - инфляция снижается, увеличивая вероятность секвестра ключевой ставки в декабре; растет дисконт на российскую нефть, сокращая экспортную выручку; спрос на импорт и физическую валюту будет нарастать по мере приближения новогодних каникул, добавил он. "По данным ЦБ РФ, российская валюта за день также укрепилась к доллару и евро. Принципиально значимых вводных для валютного рынка РФ не было, некоторым негативным фактором могли выступать лишь снижающиеся рыночные ставки", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ПРОГНОЗ Краткосрочные ожидания - 80-83 рубля за доллар и 11,2-11,5 за юань, считает Шепелев. В текущих условиях курс в пятницу может продолжить двигаться у нижних границ диапазона в 11,30-11,50 рубля за юань, рынок продолжит ждать значимых драйверов, заключил Григорьев.

https://1prime.ru/20251113/aktsii-864510249.html

https://1prime.ru/20251113/zoloto-864509159.html

https://1prime.ru/20251113/rubl-864493879.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рф, "бкс мир инвестиций"