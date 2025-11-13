Лавров ответил на вопрос о джемпере с надписью СССР

https://1prime.ru/20251113/lavrov-864488298.html
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос журналиста о появлении на саммите в Анкоридже в джемпере с надписью "СССР" отметил, что у него есть и футболка с гербом Российской империи, добавив, что это не означает стремление ее возродить. Итальянская газета Corriere della Sera взяла интервью у главы МИД РФ, однако издание отказалось публиковать ответы министра в полном виде без сокращений и цензуры. Полная версия ответов Лаврова была опубликована на сайте МИД РФ. "Горжусь своей страной, в которой я родился и вырос, получил достойное образование, начал и продолжаю дипломатическую карьеру. Россия, как известно, – продолжатель СССР, а в целом у нашей страны-цивилизации тысячелетняя история. Народовластие на Новгородском вече появилось задолго до организации игр в демократию на Западе. У меня, кстати, есть футболка и с гербом Российской империи, это же не значит, что мы и её хотим возродить", - сказал Лавров. Министр добавил, что одно из величайших достояний, которым по праву гордится РФ – непрерывность развития и укрепления государства на протяжении всей его великой истории объединения и сплочения русского и всех других народов страны. "Возможно, на Западе чувство патриотизма, верности Родине отмирает, но для нас – это часть генетического кода", - заключил Лавров. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
