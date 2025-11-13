Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров сообщил о причине переноса саммита Путина с Трампом - 13.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251113/lavrov-864505990.html
Лавров сообщил о причине переноса саммита Путина с Трампом
Лавров сообщил о причине переноса саммита Путина с Трампом - 13.11.2025, ПРАЙМ
Лавров сообщил о причине переноса саммита Путина с Трампом
Президент США Дональд Трамп перенес саммит России и США в Будапеште из-за подковерных докладов, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье, опубликованной на сайте | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T17:27+0300
2025-11-13T17:29+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5cb870e07e55531283779798f0bf07e6.jpg
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп перенес саммит России и США в Будапеште из-за подковерных докладов, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье, опубликованной на сайте ведомства."Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно", — отметил Лавров.Глава МИД также добавил, что Москва по-прежнему готова к проведению встречи на высшем уровне в Венгрии, если подготовка будет основываться на результатах предыдущих переговоров. Он подчеркнул, что саммит возможен только при наличии тщательно проработанной повестки.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы Москва и Вашингтон начали готовить саммит в Будапеште.Позднее Трамп объявил об отмене переговоров. Путин, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Кремль и Белый дом не исключали, что лидеры могут увидеться в будущем.
17:27 13.11.2025 (обновлено: 17:29 13.11.2025)
 
Лавров сообщил о причине переноса саммита Путина с Трампом

Лавров: Трамп решил перенести саммит с Путиным из-за подковерных докладов

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран "Сахельской тройки"
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран Сахельской тройки - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран "Сахельской тройки". Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп перенес саммит России и США в Будапеште из-за подковерных докладов, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье, опубликованной на сайте ведомства.
"Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно", — отметил Лавров.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Лавров оценил договоренности России и США по Украине, достигнутые на Аляске
9 ноября, 11:16
Глава МИД также добавил, что Москва по-прежнему готова к проведению встречи на высшем уровне в Венгрии, если подготовка будет основываться на результатах предыдущих переговоров. Он подчеркнул, что саммит возможен только при наличии тщательно проработанной повестки.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы Москва и Вашингтон начали готовить саммит в Будапеште.
Позднее Трамп объявил об отмене переговоров. Путин, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Кремль и Белый дом не исключали, что лидеры могут увидеться в будущем.
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Лавров рассказал о развитии диалога России и США
9 ноября, 10:54
 
