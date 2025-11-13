https://1prime.ru/20251113/lavrov-864505990.html
Лавров сообщил о причине переноса саммита Путина с Трампом
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп перенес саммит России и США в Будапеште из-за подковерных докладов, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье, опубликованной на сайте ведомства."Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно", — отметил Лавров.Глава МИД также добавил, что Москва по-прежнему готова к проведению встречи на высшем уровне в Венгрии, если подготовка будет основываться на результатах предыдущих переговоров. Он подчеркнул, что саммит возможен только при наличии тщательно проработанной повестки.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы Москва и Вашингтон начали готовить саммит в Будапеште.Позднее Трамп объявил об отмене переговоров. Путин, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Кремль и Белый дом не исключали, что лидеры могут увидеться в будущем.
