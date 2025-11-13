https://1prime.ru/20251113/likhachev-864509340.html

Отработанное топливо с БелАЭС будет вовлечено в рециклинг, заявил Лихачев

МИНСК, 13 ноя - ПРАЙМ. Отработавшее ядерное топливо с Белорусской атомной станции (БелАЭС) будет вовлечено в повторное использование, заявил в четверг на встрече в Минске с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Он напомнил, что 13 ноября второй энергоблок расположенной в районе города Островец Гродненской области БелАЭС был выведен в планово-предупредительный ремонт, в ходе которого, как сообщили накануне на станции, в активную зону реактора будет загружено около 25% тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом". "Все идет штатно. Будем вовлекать отработавшее ядерное топливо в рециклинг, в повторное использование. Видим, конечно, островецкую станцию как элемент … замкнутого топливного цикла", - сказал Лихачев на видеозаписи фрагмента встречи с Турчиным, который распространила пресс-служба белорусского правительства. Накануне минэнерго Белоруссии сообщило, что плановый ремонт на БелАЭС будет выполнен персоналом станции с привлечением работников белорусских и российских организаций. Второй энергоблок БелАЭС, возведенной по типовому российскому проекту "АЭС-2006", со времени введения в промышленную эксплуатацию в ноябре 2023 года выработал около 18,5 миллиарда кВт.ч электроэнергии. Первый блок станции был включен в объединенную энергосистему Белоруссии в ноябре 2020 года. За это время суммарная выработка БелАЭС превысила 53 миллиардов кВт.ч электроэнергии.

