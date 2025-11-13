Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США женщина случайно выиграла пятьдесят тысяч долларов - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251113/lotereya-864518035.html
В США женщина случайно выиграла пятьдесят тысяч долларов
В США женщина случайно выиграла пятьдесят тысяч долларов - 13.11.2025, ПРАЙМ
В США женщина случайно выиграла пятьдесят тысяч долларов
Жительница штата Огайо случайно нажала не ту кнопку на терминале выдачи лотерейных билетов и в итоге выиграла 50 тысяч долларов, пишет портал UPI. | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T23:24+0300
2025-11-13T23:24+0300
в мире
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/15/857778597_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_e1ef59e049c3ea6159e2a67e5ded01de.jpg
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Жительница штата Огайо случайно нажала не ту кнопку на терминале выдачи лотерейных билетов и в итоге выиграла 50 тысяч долларов, пишет портал UPI."Жительница Минстера по имени Нэнси рассказала представителям лотереи штата Огайо, что ее везение началось, когда она случайно нажала не ту кнопку, используя кассу самообслуживания &lt;…&gt;, и в итоге получила билет телевизионного розыгрыша Cash Explosion, который она не собиралась покупать", — говорится в публикации.В первом раунде женщина получила 7,5 тысячи долларов, что составляет примерно 600 тысяч рублей. Затем в розыгрыше "Второй шанс" она выиграла 50 тысяч долларов — около четырех миллионов рублей.Нэнси поделилась, что собирается использовать деньги для строительства пристройки к своему дому.
https://1prime.ru/20251109/lotereya-864353693.html
https://1prime.ru/20251102/lotereya-864158334.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/15/857778597_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_1f1e2d24c94ebd49ce9eb21d6b329688.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, общество
В мире, Общество
23:24 13.11.2025
 
В США женщина случайно выиграла пятьдесят тысяч долларов

UPI: жительница Огайо сорвала крупный выигрыш из-за случайного выбора билета

© ФотоБилет Мечталлион
Билет Мечталлион - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Билет Мечталлион. Архивное фото
© Фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Жительница штата Огайо случайно нажала не ту кнопку на терминале выдачи лотерейных билетов и в итоге выиграла 50 тысяч долларов, пишет портал UPI.
"Жительница Минстера по имени Нэнси рассказала представителям лотереи штата Огайо, что ее везение началось, когда она случайно нажала не ту кнопку, используя кассу самообслуживания <…>, и в итоге получила билет телевизионного розыгрыша Cash Explosion, который она не собиралась покупать", — говорится в публикации.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Сразу 14 россиян выиграли по миллиону в одной лотерее
9 ноября, 16:31
В первом раунде женщина получила 7,5 тысячи долларов, что составляет примерно 600 тысяч рублей. Затем в розыгрыше "Второй шанс" она выиграла 50 тысяч долларов — около четырех миллионов рублей.
Нэнси поделилась, что собирается использовать деньги для строительства пристройки к своему дому.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Жители четырех регионов выиграли по миллиону рублей в праздничной лотерее
2 ноября, 13:59
 
В миреОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала