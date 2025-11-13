https://1prime.ru/20251113/lotereya-864518035.html

В США женщина случайно выиграла пятьдесят тысяч долларов

в мире

общество

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Жительница штата Огайо случайно нажала не ту кнопку на терминале выдачи лотерейных билетов и в итоге выиграла 50 тысяч долларов, пишет портал UPI."Жительница Минстера по имени Нэнси рассказала представителям лотереи штата Огайо, что ее везение началось, когда она случайно нажала не ту кнопку, используя кассу самообслуживания <…>, и в итоге получила билет телевизионного розыгрыша Cash Explosion, который она не собиралась покупать", — говорится в публикации.В первом раунде женщина получила 7,5 тысячи долларов, что составляет примерно 600 тысяч рублей. Затем в розыгрыше "Второй шанс" она выиграла 50 тысяч долларов — около четырех миллионов рублей.Нэнси поделилась, что собирается использовать деньги для строительства пристройки к своему дому.

