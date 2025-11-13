https://1prime.ru/20251113/med-864493731.html
Цена меди умеренно растет после новостей о прекращении шатдауна в США
Цена меди умеренно растет после новостей о прекращении шатдауна в США - 13.11.2025, ПРАЙМ
Цена меди умеренно растет после новостей о прекращении шатдауна в США
Стоимость меди умеренно растет в четверг утром после новостей о завершении шатдауна в США, свидетельствуют данные торгов. | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T09:43+0300
2025-11-13T09:43+0300
2025-11-13T09:43+0300
экономика
мировая экономика
comex
дональд трамп
сша
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно растет в четверг утром после новостей о завершении шатдауна в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.06 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex поднимался в цене на 0,35%, до 5,1235 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца поднялась на 1,08%, до 10 944 долларов, алюминия - на 0,7%, до 2 894,5 доллара, стоимость цинка - на 0,28%, до 3 075 долларов. Инвесторы следят за политической ситуацией в США. В четверг утром американский президент Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня. Правительство США официально не работало с 1 октября, сотни тысяч сотрудников были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты. Как сообщал Белый дом, из-за проблем с согласованием бюджета экономика в четвертом квартале нынешнего года замедлит рост на 2 процентных пункта.
https://1prime.ru/20251113/zoloto--864492661.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_125:0:2258:1600_1920x0_80_0_0_6db0c9963c13285e16366eac1425cbd4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, comex, дональд трамп, сша, рынок, торги
Экономика, Мировая экономика, Comex, Дональд Трамп, США, Рынок, Торги
Цена меди умеренно растет после новостей о прекращении шатдауна в США
Стоимость меди умеренно растет после новостей о прекращении шатдауна в США
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно растет в четверг утром после новостей о завершении шатдауна в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.06 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex
поднимался в цене на 0,35%, до 5,1235 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца поднялась на 1,08%, до 10 944 долларов, алюминия - на 0,7%, до 2 894,5 доллара, стоимость цинка - на 0,28%, до 3 075 долларов.
Инвесторы следят за политической ситуацией в США
. В четверг утром американский президент Дональд Трамп
подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня.
Правительство США официально не работало с 1 октября, сотни тысяч сотрудников были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты. Как сообщал Белый дом, из-за проблем с согласованием бюджета экономика в четвертом квартале нынешнего года замедлит рост на 2 процентных пункта.
Золото слабо дорожает на фоне окончания шатдауна в США