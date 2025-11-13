https://1prime.ru/20251113/med-864493731.html

Цена меди умеренно растет после новостей о прекращении шатдауна в США

Цена меди умеренно растет после новостей о прекращении шатдауна в США - 13.11.2025, ПРАЙМ

Цена меди умеренно растет после новостей о прекращении шатдауна в США

Стоимость меди умеренно растет в четверг утром после новостей о завершении шатдауна в США, свидетельствуют данные торгов. | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T09:43+0300

2025-11-13T09:43+0300

2025-11-13T09:43+0300

экономика

мировая экономика

comex

дональд трамп

сша

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно растет в четверг утром после новостей о завершении шатдауна в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.06 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex поднимался в цене на 0,35%, до 5,1235 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца поднялась на 1,08%, до 10 944 долларов, алюминия - на 0,7%, до 2 894,5 доллара, стоимость цинка - на 0,28%, до 3 075 долларов. Инвесторы следят за политической ситуацией в США. В четверг утром американский президент Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня. Правительство США официально не работало с 1 октября, сотни тысяч сотрудников были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты. Как сообщал Белый дом, из-за проблем с согласованием бюджета экономика в четвертом квартале нынешнего года замедлит рост на 2 процентных пункта.

https://1prime.ru/20251113/zoloto--864492661.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, comex, дональд трамп, сша, рынок, торги