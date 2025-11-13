Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отношения России и Германии находятся в низшей точке, заявили в МИД России - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251113/mid-864515337.html
Отношения России и Германии находятся в низшей точке, заявили в МИД России
Отношения России и Германии находятся в низшей точке, заявили в МИД России - 13.11.2025, ПРАЙМ
Отношения России и Германии находятся в низшей точке, заявили в МИД России
Отношения России и Германии по вине Берлина находятся в низшей точке с момента образования ФРГ, заявили в российском дипведомстве. | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T22:24+0300
2025-11-13T22:24+0300
россия
германия
берлин
нью-йорк
мид
оон
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/76244/18/762441839_0:0:4480:2521_1920x0_80_0_0_e6f988ea6043a7030541bebd411f3e2e.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Отношения России и Германии по вине Берлина находятся в низшей точке с момента образования ФРГ, заявили в российском дипведомстве. Как сообщили в ведомстве, замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в четверг принял представителей руководства международной общественной организации Общество "Россия-Германия". "Состоялся обстоятельный обмен мнениями о кризисном состоянии российско-германских отношений. Констатировано, что по вине правящих сегодня в Германии политических элит они находятся в низшей точке с момента образования ФРГ. В Берлине сделали ставку на политику реванша и разрыв складывавшихся десятилетиями многоплановых связей между нашими странами, вознамерились нанести России "стратегическое поражение", - говорится в комментарии на сайте ведомства. "Особо отмечено, что во время, когда немецкие дипломаты и некоторые другие их коллеги который год подряд в эти дни голосуют в Нью-Йорке против проекта резолюции Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, а дух "прусского милитаризма" снова витает над Берлином, германские претензии на "лидерство" вызывают неприятие и отталкивающие исторические параллели не только в широких слоях российской общественности, но и у здоровых политических сил в различных уголках Европы", - указали в ведомстве. Представители Общества рассказали об основных направлениях своей деятельности и планирующихся мероприятиях. "Отмечена готовность к поддержанию контактов с гражданским обществом ФРГ из числа здравых политсил, ориентированных на совместное с Россией строительство мирной и безопасной Евразии", - резюмировали в МИД.
https://1prime.ru/20251108/germaniya-864342701.html
https://1prime.ru/20251105/germaniya-864262360.html
германия
берлин
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76244/18/762441839_631:0:4098:2600_1920x0_80_0_0_beb702699659458efb23b1ceff0e6867.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, германия, берлин, нью-йорк, мид, оон, политика
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Берлин, Нью-Йорк, МИД, ООН, политика
22:24 13.11.2025
 
Отношения России и Германии находятся в низшей точке, заявили в МИД России

МИД: отношения России и Германии находятся в низшей точке с момента образования ФРГ

© AFP / John MacdougallФлаги Германии и России
Флаги Германии и России - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Флаги Германии и России. Архивное фото
© AFP / John Macdougall
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Отношения России и Германии по вине Берлина находятся в низшей точке с момента образования ФРГ, заявили в российском дипведомстве.
Как сообщили в ведомстве, замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в четверг принял представителей руководства международной общественной организации Общество "Россия-Германия".
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
В Германии разразились жаркие дискуссии из-за России
8 ноября, 22:35
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о кризисном состоянии российско-германских отношений. Констатировано, что по вине правящих сегодня в Германии политических элит они находятся в низшей точке с момента образования ФРГ. В Берлине сделали ставку на политику реванша и разрыв складывавшихся десятилетиями многоплановых связей между нашими странами, вознамерились нанести России "стратегическое поражение", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
"Особо отмечено, что во время, когда немецкие дипломаты и некоторые другие их коллеги который год подряд в эти дни голосуют в Нью-Йорке против проекта резолюции Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, а дух "прусского милитаризма" снова витает над Берлином, германские претензии на "лидерство" вызывают неприятие и отталкивающие исторические параллели не только в широких слоях российской общественности, но и у здоровых политических сил в различных уголках Европы", - указали в ведомстве.
Представители Общества рассказали об основных направлениях своей деятельности и планирующихся мероприятиях.
"Отмечена готовность к поддержанию контактов с гражданским обществом ФРГ из числа здравых политсил, ориентированных на совместное с Россией строительство мирной и безопасной Евразии", - резюмировали в МИД.
Паспорт гражданина Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Для въезда в Германию россиянам понадобится биометрический загранпаспорт
5 ноября, 19:30
 
РОССИЯГЕРМАНИЯБерлинНью-ЙоркМИДООНполитика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала