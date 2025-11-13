https://1prime.ru/20251113/mid-864515337.html

Отношения России и Германии находятся в низшей точке, заявили в МИД России

Отношения России и Германии находятся в низшей точке, заявили в МИД России - 13.11.2025, ПРАЙМ

Отношения России и Германии находятся в низшей точке, заявили в МИД России

Отношения России и Германии по вине Берлина находятся в низшей точке с момента образования ФРГ, заявили в российском дипведомстве. | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T22:24+0300

2025-11-13T22:24+0300

2025-11-13T22:24+0300

россия

германия

берлин

нью-йорк

мид

оон

политика

https://cdnn.1prime.ru/img/76244/18/762441839_0:0:4480:2521_1920x0_80_0_0_e6f988ea6043a7030541bebd411f3e2e.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Отношения России и Германии по вине Берлина находятся в низшей точке с момента образования ФРГ, заявили в российском дипведомстве. Как сообщили в ведомстве, замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в четверг принял представителей руководства международной общественной организации Общество "Россия-Германия". "Состоялся обстоятельный обмен мнениями о кризисном состоянии российско-германских отношений. Констатировано, что по вине правящих сегодня в Германии политических элит они находятся в низшей точке с момента образования ФРГ. В Берлине сделали ставку на политику реванша и разрыв складывавшихся десятилетиями многоплановых связей между нашими странами, вознамерились нанести России "стратегическое поражение", - говорится в комментарии на сайте ведомства. "Особо отмечено, что во время, когда немецкие дипломаты и некоторые другие их коллеги который год подряд в эти дни голосуют в Нью-Йорке против проекта резолюции Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, а дух "прусского милитаризма" снова витает над Берлином, германские претензии на "лидерство" вызывают неприятие и отталкивающие исторические параллели не только в широких слоях российской общественности, но и у здоровых политических сил в различных уголках Европы", - указали в ведомстве. Представители Общества рассказали об основных направлениях своей деятельности и планирующихся мероприятиях. "Отмечена готовность к поддержанию контактов с гражданским обществом ФРГ из числа здравых политсил, ориентированных на совместное с Россией строительство мирной и безопасной Евразии", - резюмировали в МИД.

https://1prime.ru/20251108/germaniya-864342701.html

https://1prime.ru/20251105/germaniya-864262360.html

германия

берлин

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, германия, берлин, нью-йорк, мид, оон, политика