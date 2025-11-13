https://1prime.ru/20251113/mintrans-864489479.html
В Минтрансе объяснили, почему не оборудовали пункт пропуска в Сочи
2025-11-13T04:57+0300
2025-11-13T04:57+0300
2025-11-13T04:57+0300
россия
сочи
рф
краснодарский край
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Оснащение инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК), в том числе мобильными, не было предусмотрено при строительстве морского грузопассажирского пункта пропуска в Сочи, но их можно оборудовать дополнительно, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник заявил РИА Новости, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В том числе, он говорил, что в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов.
"Оснащение инспекционно-досмотровыми комплексами (в том числе мобильными) проектом строительства пункта пропуска не предусматривалось. Данное оборудование является специальным и может быть дооснащено ответственными государственными органами или собственником хозяйствующей инфраструктуры", - сообщили в министерстве.
Ранее паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.
Он отмечал, что заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года. Вышедшее в путь 5 ноября судно вернулось в Трабзон 9 ноября.
