Правительство направит 1,4 миллиарда рублей на поддержку промышленности

Правительство РФ направит дополнительно 1,4 миллиарда рублей на поддержку промышленных предприятий в регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

2025-11-13T15:15+0300

экономика

промышленность

россия

рф

тамбовская область

хабаровский край

михаил мишустин

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительно 1,4 миллиарда рублей на поддержку промышленных предприятий в регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы дополнительно выделим еще 1 миллиард 400 миллионов рублей на докапитализацию шести региональных фондов (развития промышленности - ред.). Это касается структур, которые действуют в Вологодской, Калининградской, Ростовской, Тамбовской областях, а также в Хабаровском крае и Чеченской Республике", - сказал Мишустин на заседании кабмина. Премьер отметил, что благодаря принятому решению будет обеспечена финансовая поддержка промышленных предприятий в форме льготных займов, средства которых пойдут на реализацию инвестпроектов. "Ресурсы эти позволят реализовать не менее 25 инвестиционных проектов в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, авиа- и автопром, легкая промышленность, нефтехимия и других, и будут способствовать достижению технологического суверенитета", – добавил он.

промышленность, россия, рф, тамбовская область, хабаровский край, михаил мишустин