Правительство направит 1,4 миллиарда рублей на поддержку промышленности
Правительство направит 1,4 миллиарда рублей на поддержку промышленности - 13.11.2025, ПРАЙМ
Правительство направит 1,4 миллиарда рублей на поддержку промышленности
Правительство РФ направит дополнительно 1,4 миллиарда рублей на поддержку промышленных предприятий в регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T15:15+0300
2025-11-13T15:15+0300
экономика
промышленность
россия
рф
тамбовская область
хабаровский край
михаил мишустин
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительно 1,4 миллиарда рублей на поддержку промышленных предприятий в регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы дополнительно выделим еще 1 миллиард 400 миллионов рублей на докапитализацию шести региональных фондов (развития промышленности - ред.). Это касается структур, которые действуют в Вологодской, Калининградской, Ростовской, Тамбовской областях, а также в Хабаровском крае и Чеченской Республике", - сказал Мишустин на заседании кабмина. Премьер отметил, что благодаря принятому решению будет обеспечена финансовая поддержка промышленных предприятий в форме льготных займов, средства которых пойдут на реализацию инвестпроектов. "Ресурсы эти позволят реализовать не менее 25 инвестиционных проектов в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, авиа- и автопром, легкая промышленность, нефтехимия и других, и будут способствовать достижению технологического суверенитета", – добавил он.
промышленность, россия, рф, тамбовская область, хабаровский край, михаил мишустин
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, РФ, Тамбовская область, Хабаровский край, Михаил Мишустин
15:15 13.11.2025
 
Правительство направит 1,4 миллиарда рублей на поддержку промышленности

Мишустин: правительство направит 1,4 млрд руб на поддержку промышленности в регионах

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительно 1,4 миллиарда рублей на поддержку промышленных предприятий в регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы дополнительно выделим еще 1 миллиард 400 миллионов рублей на докапитализацию шести региональных фондов (развития промышленности - ред.). Это касается структур, которые действуют в Вологодской, Калининградской, Ростовской, Тамбовской областях, а также в Хабаровском крае и Чеченской Республике", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
Премьер отметил, что благодаря принятому решению будет обеспечена финансовая поддержка промышленных предприятий в форме льготных займов, средства которых пойдут на реализацию инвестпроектов.
"Ресурсы эти позволят реализовать не менее 25 инвестиционных проектов в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, авиа- и автопром, легкая промышленность, нефтехимия и других, и будут способствовать достижению технологического суверенитета", – добавил он.
Мишустин рассказал о поддержке электронной промышленности
28 октября, 14:18
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯРФТамбовская областьХабаровский крайМихаил Мишустин
 
 
