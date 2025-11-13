https://1prime.ru/20251113/mosbirzha-864494100.html

Мосбиржа запустит расчетный мини-фьючерс на серебро 20 ноября

Мосбиржа запустит расчетный мини-фьючерс на серебро 20 ноября - 13.11.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа запустит расчетный мини-фьючерс на серебро 20 ноября

Московская биржа запустит 20 ноября на срочном рынке торги расчетными мини-фьючерсами на серебро с расчетами в российских рублях, говорится в сообщении торговой | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T10:02+0300

2025-11-13T10:02+0300

2025-11-13T10:44+0300

экономика

рынок

сша

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861405206_0:209:2894:1837_1920x0_80_0_0_ef0adb421c493c8df846e57e701c4cfa.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа запустит 20 ноября на срочном рынке торги расчетными мини-фьючерсами на серебро с расчетами в российских рублях, говорится в сообщении торговой площадки. "Базовый актив фьючерса – аффинированное серебро в слитках, котируемое на мировых рынках в долларах США за тройскую унцию. Новый инструмент расчетный, что не предполагает физической поставки базового актива", - говорится в сообщении. Мини-фьючерс отличается от торгующегося сейчас контракта на серебро SILV уменьшенными в десять раз стоимостью контракта и размером гарантийного обеспечения. "Новый контракт дополняет линейку производных инструментов на драгоценные металлы и повысит доступность срочного рынка для частных инвесторов. Запуск мини-фьючерса SILVM расширяет возможности хеджирования рисков и реализации различных торговых стратегий", - отмечается в сообщении. Мини-фьючерс на серебро станет доступен к торговле с ближайшими четырьмя сроками исполнения: в декабре 2025 года, а также марте, июне и сентябре 2026 года. Ежедневную ликвидность обеспечит маркетмейкер."Мы видим рост интереса частных инвесторов к производным инструментам на драгоценные металлы и в частности на серебро на фоне высокой волатильности рыночных цен. В сентябре объем торгов фьючерсами на серебро составил порядка 185 миллиардов рублей, что более чем на 60% выше среднемесячного уровня в январе-июне", - прокомментировала управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева."В октябре объем торгов вырос более чем в 2,5 раза относительно сентября - до 477 миллиардов рублей и втрое превысил среднемесячный объем торгов за первое полугодие. При этом количество активных клиентов в этом инструменте увеличилось на 66% по сравнению с уровнем первого полугодия", - добавила она.

https://1prime.ru/20251025/mosbirzha-863932632.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, финансы