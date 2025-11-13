Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа запустит расчетный мини-фьючерс на серебро 20 ноября - 13.11.2025
Мосбиржа запустит расчетный мини-фьючерс на серебро 20 ноября
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа запустит 20 ноября на срочном рынке торги расчетными мини-фьючерсами на серебро с расчетами в российских рублях, говорится в сообщении торговой площадки. "Базовый актив фьючерса – аффинированное серебро в слитках, котируемое на мировых рынках в долларах США за тройскую унцию. Новый инструмент расчетный, что не предполагает физической поставки базового актива", - говорится в сообщении. Мини-фьючерс отличается от торгующегося сейчас контракта на серебро SILV уменьшенными в десять раз стоимостью контракта и размером гарантийного обеспечения. "Новый контракт дополняет линейку производных инструментов на драгоценные металлы и повысит доступность срочного рынка для частных инвесторов. Запуск мини-фьючерса SILVM расширяет возможности хеджирования рисков и реализации различных торговых стратегий", - отмечается в сообщении. Мини-фьючерс на серебро станет доступен к торговле с ближайшими четырьмя сроками исполнения: в декабре 2025 года, а также марте, июне и сентябре 2026 года. Ежедневную ликвидность обеспечит маркетмейкер."Мы видим рост интереса частных инвесторов к производным инструментам на драгоценные металлы и в частности на серебро на фоне высокой волатильности рыночных цен. В сентябре объем торгов фьючерсами на серебро составил порядка 185 миллиардов рублей, что более чем на 60% выше среднемесячного уровня в январе-июне", - прокомментировала управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева."В октябре объем торгов вырос более чем в 2,5 раза относительно сентября - до 477 миллиардов рублей и втрое превысил среднемесячный объем торгов за первое полугодие. При этом количество активных клиентов в этом инструменте увеличилось на 66% по сравнению с уровнем первого полугодия", - добавила она.
10:02 13.11.2025 (обновлено: 10:44 13.11.2025)
 
Мосбиржа запустит расчетный мини-фьючерс на серебро 20 ноября

Московская биржа запустит 20 ноября расчетный мини-фьючерс на серебро

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа запустит 20 ноября на срочном рынке торги расчетными мини-фьючерсами на серебро с расчетами в российских рублях, говорится в сообщении торговой площадки.
"Базовый актив фьючерса – аффинированное серебро в слитках, котируемое на мировых рынках в долларах США за тройскую унцию. Новый инструмент расчетный, что не предполагает физической поставки базового актива", - говорится в сообщении.
Мини-фьючерс отличается от торгующегося сейчас контракта на серебро SILV уменьшенными в десять раз стоимостью контракта и размером гарантийного обеспечения.
"Новый контракт дополняет линейку производных инструментов на драгоценные металлы и повысит доступность срочного рынка для частных инвесторов. Запуск мини-фьючерса SILVM расширяет возможности хеджирования рисков и реализации различных торговых стратегий", - отмечается в сообщении.
Мини-фьючерс на серебро станет доступен к торговле с ближайшими четырьмя сроками исполнения: в декабре 2025 года, а также марте, июне и сентябре 2026 года. Ежедневную ликвидность обеспечит маркетмейкер.
"Мы видим рост интереса частных инвесторов к производным инструментам на драгоценные металлы и в частности на серебро на фоне высокой волатильности рыночных цен. В сентябре объем торгов фьючерсами на серебро составил порядка 185 миллиардов рублей, что более чем на 60% выше среднемесячного уровня в январе-июне", - прокомментировала управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.
"В октябре объем торгов вырос более чем в 2,5 раза относительно сентября - до 477 миллиардов рублей и втрое превысил среднемесячный объем торгов за первое полугодие. При этом количество активных клиентов в этом инструменте увеличилось на 66% по сравнению с уровнем первого полугодия", - добавила она.
Заголовок открываемого материала