Мошенники в III квартале похитили со счетов россиян 8,2 миллиарда рублей

2025-11-13T17:25+0300

2025-11-13T17:25+0300

2025-11-13T17:35+0300

финансы

банки

общество

банк россия

россия

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Мошенники похитили со счетов россиян в банках в третьем квартале 2025 года 8,2 миллиарда рублей, сообщает Банк России."В III квартале злоумышленникам удалось совершить 460,1 тыс. мошеннических операций, что на 51% больше по сравнению со средним значением за последние 4 квартала. Объем хищений практически не изменился и составил 8,2 млрд рублей. Люди все чаще сообщают в банки о хищении даже небольших сумм", - говорится в сообщении регулятора.

