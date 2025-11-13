Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МТС предложит 30 миллионам абонентов вернуть тарифы на мобильную связь
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. МТС до 16 января 2026 года предложит 30 миллионам абонентов, для которых в апреле-мае 2024 года были повышены тарифы на мобильную связь, вернуть их на прежний уровень, заявили в Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Ранее ФАС признала МТС нарушившим закон о защите конкуренции: в апреле-мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов. "Оператор обязан до 16 января 2026 года предложить абонентам, которых коснулось увеличение стоимости услуг сотовой связи, семь альтернативных вариантов выбора возврата тарифов, в рамках которых произошло повышение. Среди них – приведение тарифов к уровню апреля-мая 2024 года, кешбэк в размере 8% от ежемесячных начислений в течение года, дополнительные пакеты минут, интернета и другие виды услуг", - заявили в ФАС. В ведомстве добавили, что компания обязалась исполнить предписание службы по итогам рассмотрения антимонопольного дела, и служба проконтролирует исполнение обязательств оператором в полном объеме. В четверг МТС заявила, что урегулировала с ФАС спор о повышении тарифов. Так, помимо возвращения тарифов на прежний уровень оператор связи перечислит 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложит 2,4 миллиарда в развитие мобильной связи в населенных пунктах с населением до 1 тысячи человек.
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. МТС до 16 января 2026 года предложит 30 миллионам абонентов, для которых в апреле-мае 2024 года были повышены тарифы на мобильную связь, вернуть их на прежний уровень, заявили в Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Ранее ФАС признала МТС нарушившим закон о защите конкуренции: в апреле-мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов.
"Оператор обязан до 16 января 2026 года предложить абонентам, которых коснулось увеличение стоимости услуг сотовой связи, семь альтернативных вариантов выбора возврата тарифов, в рамках которых произошло повышение. Среди них – приведение тарифов к уровню апреля-мая 2024 года, кешбэк в размере 8% от ежемесячных начислений в течение года, дополнительные пакеты минут, интернета и другие виды услуг", - заявили в ФАС.
В ведомстве добавили, что компания обязалась исполнить предписание службы по итогам рассмотрения антимонопольного дела, и служба проконтролирует исполнение обязательств оператором в полном объеме.
В четверг МТС заявила, что урегулировала с ФАС спор о повышении тарифов. Так, помимо возвращения тарифов на прежний уровень оператор связи перечислит 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложит 2,4 миллиарда в развитие мобильной связи в населенных пунктах с населением до 1 тысячи человек.
