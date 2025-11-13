Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минцифры оценило урегулирование спора между ФАС и МТС - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251113/mts-864499181.html
Минцифры оценило урегулирование спора между ФАС и МТС
Минцифры оценило урегулирование спора между ФАС и МТС - 13.11.2025, ПРАЙМ
Минцифры оценило урегулирование спора между ФАС и МТС
Подписание мирового соглашения между Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и МТС позволит соблюсти интересы пользователей мобильной связи, а также обеспечит... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T15:51+0300
2025-11-13T15:51+0300
россия
рф
мтс
минцифры
экономика
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84024/20/840242061_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_46c28806f22a8d9014a68392b66ab51c.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Подписание мирового соглашения между Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и МТС позволит соблюсти интересы пользователей мобильной связи, а также обеспечит телеком-услугами еще больше жителей малых населенных пунктов, сообщили журналистам в пресс-службе Минцифры РФ. "Минцифры позитивно оценивает урегулирование спора и подписание мирового соглашения между Федеральной антимонопольной службой и оператором связи МТС. Решение позволит соблюсти интересы пользователей мобильной связи, а также обеспечить современными телеком-услугами и цифровыми сервисами еще больше жителей малых населенных пунктов", - сказали в пресс-службе. В четверг МТС сообщила об урегулировании спора с ФАС касательно повышения тарифов в 2024 году, подписано мировое соглашение. МТС в рамках урегулирования спора по тарифам перечислит 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложит 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи в малых населенных пунктах с населением до 1 тысячи человек, сообщили в ведомстве. Также оператор предложит 30 миллионам абонентов, для которых в апреле-мае 2024 года были повышены тарифы на мобильную связь, вернуть их на прежний уровень. Ранее ФАС России признала МТС нарушившим закон о защите конкуренции. В апреле-мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов.
https://1prime.ru/20251110/udobreniya-864368817.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84024/20/840242061_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_86077c2b585033d09e905316048b6080.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, мтс, минцифры, бизнес
РОССИЯ, РФ, МТС, Минцифры, Экономика, Бизнес
15:51 13.11.2025
 
Минцифры оценило урегулирование спора между ФАС и МТС

Минцифры РФ позитивно оценивает урегулирование спора между ФАС и МТС

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип компании МТС
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Новый логотип компании МТС. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Подписание мирового соглашения между Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и МТС позволит соблюсти интересы пользователей мобильной связи, а также обеспечит телеком-услугами еще больше жителей малых населенных пунктов, сообщили журналистам в пресс-службе Минцифры РФ.
"Минцифры позитивно оценивает урегулирование спора и подписание мирового соглашения между Федеральной антимонопольной службой и оператором связи МТС. Решение позволит соблюсти интересы пользователей мобильной связи, а также обеспечить современными телеком-услугами и цифровыми сервисами еще больше жителей малых населенных пунктов", - сказали в пресс-службе.
В четверг МТС сообщила об урегулировании спора с ФАС касательно повышения тарифов в 2024 году, подписано мировое соглашение. МТС в рамках урегулирования спора по тарифам перечислит 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложит 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи в малых населенных пунктах с населением до 1 тысячи человек, сообщили в ведомстве. Также оператор предложит 30 миллионам абонентов, для которых в апреле-мае 2024 года были повышены тарифы на мобильную связь, вернуть их на прежний уровень.
Ранее ФАС России признала МТС нарушившим закон о защите конкуренции. В апреле-мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов.
Производство водорастворимых и гранулированных удобрений - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
ФАС согласовала торговые политики крупнейших производителей удобрений
10 ноября, 10:33
 
ЭкономикаРОССИЯРФМТСМинцифрыБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала