Минцифры оценило урегулирование спора между ФАС и МТС
Минцифры РФ позитивно оценивает урегулирование спора между ФАС и МТС
Новый логотип компании МТС. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Подписание мирового соглашения между Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и МТС позволит соблюсти интересы пользователей мобильной связи, а также обеспечит телеком-услугами еще больше жителей малых населенных пунктов, сообщили журналистам в пресс-службе Минцифры РФ.
"Минцифры позитивно оценивает урегулирование спора и подписание мирового соглашения между Федеральной антимонопольной службой и оператором связи МТС. Решение позволит соблюсти интересы пользователей мобильной связи, а также обеспечить современными телеком-услугами и цифровыми сервисами еще больше жителей малых населенных пунктов", - сказали в пресс-службе.
В четверг МТС сообщила об урегулировании спора с ФАС касательно повышения тарифов в 2024 году, подписано мировое соглашение. МТС в рамках урегулирования спора по тарифам перечислит 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложит 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи в малых населенных пунктах с населением до 1 тысячи человек, сообщили в ведомстве. Также оператор предложит 30 миллионам абонентов, для которых в апреле-мае 2024 года были повышены тарифы на мобильную связь, вернуть их на прежний уровень.
Ранее ФАС России признала МТС нарушившим закон о защите конкуренции. В апреле-мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов.