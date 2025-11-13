https://1prime.ru/20251113/mts-864499181.html

Минцифры оценило урегулирование спора между ФАС и МТС

Минцифры оценило урегулирование спора между ФАС и МТС - 13.11.2025, ПРАЙМ

Минцифры оценило урегулирование спора между ФАС и МТС

Подписание мирового соглашения между Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и МТС позволит соблюсти интересы пользователей мобильной связи, а также обеспечит... | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T15:51+0300

2025-11-13T15:51+0300

2025-11-13T15:51+0300

россия

рф

мтс

минцифры

экономика

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/84024/20/840242061_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_46c28806f22a8d9014a68392b66ab51c.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Подписание мирового соглашения между Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и МТС позволит соблюсти интересы пользователей мобильной связи, а также обеспечит телеком-услугами еще больше жителей малых населенных пунктов, сообщили журналистам в пресс-службе Минцифры РФ. "Минцифры позитивно оценивает урегулирование спора и подписание мирового соглашения между Федеральной антимонопольной службой и оператором связи МТС. Решение позволит соблюсти интересы пользователей мобильной связи, а также обеспечить современными телеком-услугами и цифровыми сервисами еще больше жителей малых населенных пунктов", - сказали в пресс-службе. В четверг МТС сообщила об урегулировании спора с ФАС касательно повышения тарифов в 2024 году, подписано мировое соглашение. МТС в рамках урегулирования спора по тарифам перечислит 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложит 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи в малых населенных пунктах с населением до 1 тысячи человек, сообщили в ведомстве. Также оператор предложит 30 миллионам абонентов, для которых в апреле-мае 2024 года были повышены тарифы на мобильную связь, вернуть их на прежний уровень. Ранее ФАС России признала МТС нарушившим закон о защите конкуренции. В апреле-мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов.

https://1prime.ru/20251110/udobreniya-864368817.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, мтс, минцифры, бизнес