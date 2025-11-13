Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МТС и ФАС урегулировали спор по повышению тарифов на связь
МТС и ФАС урегулировали спор по повышению тарифов на связь
2025-11-13T16:59+0300
2025-11-13T16:59+0300
россия
мтс
бизнес
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. МТС и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России урегулировали спор по повышению тарифов в апреле-мае 2024 года, стороны подписали мировое соглашение, сообщили в МТС. "ПАО "МТС" и Федеральная антимонопольная служба России урегулировали спор, касающийся изменения тарифов на услуги подвижной связи в 2024 году и выплат в федеральный бюджет, подписав мировое соглашение в Девятом арбитражном апелляционном суде", - заявили в МТС.
россия, мтс, бизнес
16:59 13.11.2025
 
МТС и ФАС урегулировали спор по повышению тарифов на связь

МТС сообщила о мировом соглашении с ФАС по повышению тарифов весной 2024 года

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. МТС и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России урегулировали спор по повышению тарифов в апреле-мае 2024 года, стороны подписали мировое соглашение, сообщили в МТС.
"ПАО "МТС" и Федеральная антимонопольная служба России урегулировали спор, касающийся изменения тарифов на услуги подвижной связи в 2024 году и выплат в федеральный бюджет, подписав мировое соглашение в Девятом арбитражном апелляционном суде", - заявили в МТС.
Минцифры оценило урегулирование спора между ФАС и МТС
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
