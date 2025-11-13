https://1prime.ru/20251113/mts-864502087.html

МТС и ФАС урегулировали спор по повышению тарифов на связь

россия

мтс

бизнес

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. МТС и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России урегулировали спор по повышению тарифов в апреле-мае 2024 года, стороны подписали мировое соглашение, сообщили в МТС. "ПАО "МТС" и Федеральная антимонопольная служба России урегулировали спор, касающийся изменения тарифов на услуги подвижной связи в 2024 году и выплат в федеральный бюджет, подписав мировое соглашение в Девятом арбитражном апелляционном суде", - заявили в МТС.

