МВФ намерен обсудить с Украиной проблему с коррупцией в стране

2025-11-13T19:12+0300

ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) намерен в ближайшие время обсудить с Украиной проблему с коррупцией в стране на фоне разразившегося коррупционного скандала, заявила в ответ на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Обсуждения будут сосредоточены на политиках, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность Украины… В рамках этих политик будут серьезные реформы по мобилизации внутренних доходов, укреплению государственного управления и борьбе с коррупцией", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости. По словам Козак, данные вопросы являются лишь некоторыми из тех, что фонд будет обсуждать с Украиной в рамках работы миссии МВФ, которая начнется в ближайшее время. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.

украина

2025

