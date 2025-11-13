https://1prime.ru/20251113/mvf-864511689.html

В МВФ спрогнозировали влияние шатдауна на экономику США

ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Длительный шатдаун американского правительства негативно повлияет на темпы роста американской экономики, но Международный валютный фонд (МВФ) не ждет сокращения ВВП США в четвертом квартале, заявила на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Что касается шатдауна, то мы ожидаем, что вероятные темпы роста в четвертом квартале 2025 года будут ниже, чем мы ожидали. Таким образом, будет негативное влияние в четвертом квартале. Это не означает отрицательного роста", - сообщила она на вопрос агентства на брифинге. По словам Козак, МВФ оценит последствия шатдауна и в январе 2026 года представит обновленную оценку по росту ВВП США. "Мы ожидаем, что в первом квартале 2026 года, вероятно, произойдет некоторый разворот, соответствующий тому, что мы наблюдали при приостановке работы правительства", - добавила она.

