В МВФ спрогнозировали влияние шатдауна на экономику США - 13.11.2025
В МВФ спрогнозировали влияние шатдауна на экономику США
В МВФ спрогнозировали влияние шатдауна на экономику США
ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Длительный шатдаун американского правительства негативно повлияет на темпы роста американской экономики, но Международный валютный фонд (МВФ) не ждет сокращения ВВП США в четвертом квартале, заявила на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Что касается шатдауна, то мы ожидаем, что вероятные темпы роста в четвертом квартале 2025 года будут ниже, чем мы ожидали. Таким образом, будет негативное влияние в четвертом квартале. Это не означает отрицательного роста", - сообщила она на вопрос агентства на брифинге. По словам Козак, МВФ оценит последствия шатдауна и в январе 2026 года представит обновленную оценку по росту ВВП США. "Мы ожидаем, что в первом квартале 2026 года, вероятно, произойдет некоторый разворот, соответствующий тому, что мы наблюдали при приостановке работы правительства", - добавила она.
2025
сша, мвф
США, МВФ
19:51 13.11.2025
 
В МВФ спрогнозировали влияние шатдауна на экономику США

ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Длительный шатдаун американского правительства негативно повлияет на темпы роста американской экономики, но Международный валютный фонд (МВФ) не ждет сокращения ВВП США в четвертом квартале, заявила на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"Что касается шатдауна, то мы ожидаем, что вероятные темпы роста в четвертом квартале 2025 года будут ниже, чем мы ожидали. Таким образом, будет негативное влияние в четвертом квартале. Это не означает отрицательного роста", - сообщила она на вопрос агентства на брифинге.
По словам Козак, МВФ оценит последствия шатдауна и в январе 2026 года представит обновленную оценку по росту ВВП США.
"Мы ожидаем, что в первом квартале 2026 года, вероятно, произойдет некоторый разворот, соответствующий тому, что мы наблюдали при приостановке работы правительства", - добавила она.
