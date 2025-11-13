"Новатэк" найдет новых покупателей газа, если Европа откажется от импорта

https://1prime.ru/20251113/nazarov-864512996.html

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. "Новатэк" найдет новых покупателей газа с проекта "Ямал СПГ", если Европа откажется от его импорта, заявил начальник управления по связям с инвесторами "Новатэка" Александр Назаров в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет" в Краснодаре. "Сначала нашим рынкам нужно будет определиться, чем они нас будут замещать. Динамика потребления… газа в Европе. Импорт СПГ увеличивается каждый год. Так получается, что Европа теперь потребляет весь СПГ, который только может. "Ямал СПГ", по данным европейской статистики, поставлял 17-18% в Европу. То есть физически этот объем уже заместить крайне сложно", - сказал он. По словам Назарова, "Новатэк" сможет "найти новых потребителей, в случае если какие-то потребители решат отказаться" от газа с проекта на Ямале. Назаров также выделил факторы конкурентоспособности сжиженного природного газа "Новатэка". Газ легче сжижать при низких температурах, благодаря чему компания является одним из самых низкозатратных производителей СПГ в мире. Это в свою очередь сказывается на стоимости конечного продукта для потребителей. Кроме того, Назаров сравнил условия производства СПГ в России и США. "В отличие от нас ни один производитель СПГ в США не является вертикально-интегрированным… Весь газ они покупают на спотовом рынке на Henry Hub, сейчас это - 4 доллара за миллион британских тепловых единиц (МБТЕ). Для сравнения себестоимость добычи газа у нас - это 0,07 доллара за МБТЕ. Это и есть наше основное конкурентное преимущество", - подчеркнул Назаров. Подходящие условия производства есть не только у проекта "Ямал СПГ", но и у строящегося проекта "Арктик СПГ 2". Сейчас уже построены и доставлены две линии снижения "Арктик СПГ 2", добавил Назаров. Евросоюз ранее принял 19-й пакет санкций, который включает в себя меры в отношении российского СПГ. Также ранее Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Французская TotalEnergies продолжает анализировать новые правила Евросоюза, касающиеся ограничений на импорт газа из России, но пока продолжает исполнять контрактные обязательства и принимать газ с "Ямала СПГ", заявлял в октябре глава компании Патрик Пуянне. "Ямал СПГ" - российский проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая - 17,5 миллиона тонн. "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей производства СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет 60% в предприятии, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC. Первый сжиженный газ на заводе был получен в декабре 2023 года. В сентябре текущего года "Новатэк", ссылаясь на данные Kpler, заявил о начале отгрузок с "Арктик СПГ 2".

