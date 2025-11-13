Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Второй импортозамещенный МС-21 выполнил длительный беспосадочный перелет - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251113/oak-864508066.html
Второй импортозамещенный МС-21 выполнил длительный беспосадочный перелет
Второй импортозамещенный МС-21 выполнил длительный беспосадочный перелет - 13.11.2025, ПРАЙМ
Второй импортозамещенный МС-21 выполнил длительный беспосадочный перелет
Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 успешно выполнил беспосадочный перелет из Иркутска в "Жуковский", сообщила... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T18:13+0300
2025-11-13T18:25+0300
россия
иркутск
ростех
аэрофлот
росавиация
промышленность
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860329600_0:152:2897:1782_1920x0_80_0_0_a912c8e8fad781a9c2bba56a7a699aa7.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 успешно выполнил беспосадочный перелет из Иркутска в "Жуковский", сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех"). "Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в "Жуковский". Здесь… специалисты подготовят лайнер, а затем он приступит к сертификационным испытаниям", - говорится в сообщении. Второй образец МС-21 вскоре присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом, частично оснащенным российскими системами и агрегатами. МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Помимо двигателя, созданный на предприятиях "Ростеха" МС-21 получил российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем и так далее. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов. "Ростех" ожидает, что поставки МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200. В среду Росавиация сообщила о предварительной договоренности о поставке МС-21 авиакомпании "Азимут".
https://1prime.ru/20251113/perelet-864508686.html
https://1prime.ru/20250905/samolet-861832461.html
иркутск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860329600_161:0:2737:1932_1920x0_80_0_0_729507f485918c66b1627af1198f961b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, иркутск, ростех, аэрофлот, росавиация, промышленность, технологии
РОССИЯ, Иркутск, Ростех, Аэрофлот, Росавиация, Промышленность, Технологии
18:13 13.11.2025 (обновлено: 18:25 13.11.2025)
 
Второй импортозамещенный МС-21 выполнил длительный беспосадочный перелет

Второй импортозамещенный МС-21 выполнил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский

© РИА Новости . Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкСамолет МС-21
Самолет МС-21 - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Самолет МС-21. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 успешно выполнил беспосадочный перелет из Иркутска в "Жуковский", сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех").
"Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в "Жуковский". Здесь… специалисты подготовят лайнер, а затем он приступит к сертификационным испытаниям", - говорится в сообщении.
МС-21 - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Перелет второго МС-21 из Иркутска в "Жуковский" завершился успешно
18:20
Второй образец МС-21 вскоре присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом, частично оснащенным российскими системами и агрегатами.
МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Помимо двигателя, созданный на предприятиях "Ростеха" МС-21 получил российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем и так далее. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов.
"Ростех" ожидает, что поставки МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200. В среду Росавиация сообщила о предварительной договоренности о поставке МС-21 авиакомпании "Азимут".
Производство самолетов Sukhoi Superjet 100 в Комсомольске-на-Амуре - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет
5 сентября, 09:55
 
РОССИЯИркутскРостехАэрофлотРосавиацияПромышленностьТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала