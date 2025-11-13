Второй импортозамещенный МС-21 выполнил длительный беспосадочный перелет
Второй импортозамещенный МС-21 выполнил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский
Самолет МС-21. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 успешно выполнил беспосадочный перелет из Иркутска в "Жуковский", сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех").
"Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в "Жуковский". Здесь… специалисты подготовят лайнер, а затем он приступит к сертификационным испытаниям", - говорится в сообщении.
Второй образец МС-21 вскоре присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом, частично оснащенным российскими системами и агрегатами.
МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Помимо двигателя, созданный на предприятиях "Ростеха" МС-21 получил российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем и так далее. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов.
"Ростех" ожидает, что поставки МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200. В среду Росавиация сообщила о предварительной договоренности о поставке МС-21 авиакомпании "Азимут".