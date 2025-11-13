https://1prime.ru/20251113/oak-864508066.html

Второй импортозамещенный МС-21 выполнил длительный беспосадочный перелет

Второй импортозамещенный МС-21 выполнил длительный беспосадочный перелет - 13.11.2025, ПРАЙМ

Второй импортозамещенный МС-21 выполнил длительный беспосадочный перелет

Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 успешно выполнил беспосадочный перелет из Иркутска в "Жуковский", сообщила... | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T18:13+0300

2025-11-13T18:13+0300

2025-11-13T18:25+0300

россия

иркутск

ростех

аэрофлот

росавиация

промышленность

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860329600_0:152:2897:1782_1920x0_80_0_0_a912c8e8fad781a9c2bba56a7a699aa7.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 успешно выполнил беспосадочный перелет из Иркутска в "Жуковский", сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех"). "Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в "Жуковский". Здесь… специалисты подготовят лайнер, а затем он приступит к сертификационным испытаниям", - говорится в сообщении. Второй образец МС-21 вскоре присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом, частично оснащенным российскими системами и агрегатами. МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Помимо двигателя, созданный на предприятиях "Ростеха" МС-21 получил российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем и так далее. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов. "Ростех" ожидает, что поставки МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200. В среду Росавиация сообщила о предварительной договоренности о поставке МС-21 авиакомпании "Азимут".

https://1prime.ru/20251113/perelet-864508686.html

https://1prime.ru/20250905/samolet-861832461.html

иркутск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иркутск, ростех, аэрофлот, росавиация, промышленность, технологии