В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты

2025-11-13T09:34+0300

экономика

росавиация

бизнес

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. "️Аэропорт Тамбов (Донское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

