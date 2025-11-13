https://1prime.ru/20251113/ogranicheniya--864493622.html
В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. "️Аэропорт Тамбов (Донское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
