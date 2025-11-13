https://1prime.ru/20251113/ogranicheniya-864493511.html
В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли дополнительные ограничения
2025-11-13T09:26+0300
экономика
бизнес
краснодар
геленджик
росавиация
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский), сообщила Росавиация. "Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский). Сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
