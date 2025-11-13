ОМК приостановила инвестпроекты до стабилизации ситуации в отрасли

https://1prime.ru/20251113/omk-864512159.html
2025-11-13T19:58+0300
2025-11-13T19:58+0300
2025-11-13T19:59+0300
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Объединенная металлургическая компания (ОМК) приняла решение приостановить свои инвестиционные проекты, находящиеся в начальной стадии реализации, до стабилизации ситуации в отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОМК. "Российская металлургическая промышленность испытывает сложности как в силу экспортных ограничений, так и вследствие высокой ключевой ставки и связанного с ней охлаждения экономики… Мы приняли решение приостановить инвестиционные проекты в начальной стадии реализации до стабилизации ситуации в отрасли", - говорится в сообщении. Отмечается, что дополнительный фактор - "давление со стороны китайских производителей". "В этой ситуации ОМК необходимо обеспечить выполнение своих обязательств, в том числе социальных, сфокусировать ресурсы на сохранении и развитии действующих производств", - уточняется в сообщении. ОМК – одна из крупнейших промышленных компаний России. В её составе – шесть металлургических и машиностроительных предприятий, сервисная и торговая сети. Компания работает более чем в 30 субъектах РФ.
"Российская металлургическая промышленность испытывает сложности как в силу экспортных ограничений, так и вследствие высокой ключевой ставки и связанного с ней охлаждения экономики… Мы приняли решение приостановить инвестиционные проекты в начальной стадии реализации до стабилизации ситуации в отрасли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дополнительный фактор - "давление со стороны китайских производителей".
"В этой ситуации ОМК
необходимо обеспечить выполнение своих обязательств, в том числе социальных, сфокусировать ресурсы на сохранении и развитии действующих производств", - уточняется в сообщении.
ОМК – одна из крупнейших промышленных компаний России. В её составе – шесть металлургических и машиностроительных предприятий, сервисная и торговая сети. Компания работает более чем в 30 субъектах РФ
