https://1prime.ru/20251113/orban-864506929.html

Орбан выступил с резким заявлением в адрес Зеленского после нового скандала

Орбан выступил с резким заявлением в адрес Зеленского после нового скандала - 13.11.2025, ПРАЙМ

Орбан выступил с резким заявлением в адрес Зеленского после нового скандала

После коррупционного скандала на Украине Владимир Зеленский лишился шансов на финансовую поддержку от Венгрии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в... | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T17:46+0300

2025-11-13T17:46+0300

2025-11-13T17:46+0300

общество

мировая экономика

украина

венгрия

киев

владимир зеленский

виктор орбан

набу

энергоатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_9aad60f0fbc2c8b20acc4a07eff470cc.jpg

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. После коррупционного скандала на Украине Владимир Зеленский лишился шансов на финансовую поддержку от Венгрии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X."Золотая иллюзия Украины рушится. Военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена. <…> Мы не будем отправлять деньги венгерского народа на Украину. <…> после всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу главы киевского режима", — написал он.Премьер-министр также отметил, что членам ЕС после этого инцидента также пора осознать, что их финансовая помощь уходит в карманы членов правительства Зеленского.10 ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, сумма которой пока не разглашается.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Также, по информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" президента Зеленского. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.

https://1prime.ru/20251113/zelenskiy-864490420.html

https://1prime.ru/20251111/zayavlenie-864421370.html

украина

венгрия

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, венгрия, киев, владимир зеленский, виктор орбан, набу, энергоатом