Орбан выступил с резким заявлением в адрес Зеленского после нового скандала
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. После коррупционного скандала на Украине Владимир Зеленский лишился шансов на финансовую поддержку от Венгрии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"Золотая иллюзия Украины рушится. Военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена. <…> Мы не будем отправлять деньги венгерского народа на Украину. <…> после всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу главы киевского режима", — написал он.
Премьер-министр также отметил, что членам ЕС после этого инцидента также пора осознать, что их финансовая помощь уходит в карманы членов правительства Зеленского.
10 ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, сумма которой пока не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Также, по информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" президента Зеленского. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.