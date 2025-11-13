Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат Рады сделал резкое заявление об уходе Зеленского - 13.11.2025
Депутат Рады сделал резкое заявление об уходе Зеленского
Депутат Рады сделал резкое заявление об уходе Зеленского - 13.11.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады сделал резкое заявление об уходе Зеленского
Сложившиеся в стране обстоятельства делают отставку Зеленского объективной необходимостью, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram. | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T23:02+0300
2025-11-13T23:02+0300
в мире
киев
украина
владимир путин
telegram
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Сложившиеся в стране обстоятельства делают отставку Зеленского объективной необходимостью, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram."Уход Зеленского — это не эмоция и не лозунг. Это необходимость, без которой Украина не сможет выжить", — подчеркнул он.Дмитрук обвинил главу киевского режима в разрушении страны, обнищании населения и системном подрыве украинской государственности.Политик предложил передать основные рычаги управления парламенту и высказался за немедленное начало переговоров о завершении конфликта с Россией.Президентские выборы на Украине были назначены на 31 марта 2024 года, однако их отменили из-за действия военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что проведение голосования в таких условиях невозможно. Его срок полномочий истек 20 мая прошлого года, но официальный Киев настаивает, что он остается легитимным до избрания нового руководителя страны.Президент России Владимир Путин отмечал, что вся вертикаль власти на Украине является нелегитимной в связи с истечением срока полномочий Зеленского. При этом он подчеркивал, что Киев может направить на переговоры любого уполномоченного представителя, однако подписывать документы способна только легитимная власть.
киев
украина
в мире, киев, украина, владимир путин, telegram, рада
В мире, Киев, УКРАИНА, Владимир Путин, Telegram, Рада
23:02 13.11.2025
 
Депутат Рады сделал резкое заявление об уходе Зеленского

Дмитрук: при нынешней ситуации в стране отставка Зеленского стала неизбежным шагом

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Сложившиеся в стране обстоятельства делают отставку Зеленского объективной необходимостью, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram.
"Уход Зеленского — это не эмоция и не лозунг. Это необходимость, без которой Украина не сможет выжить", — подчеркнул он.
Дмитрук обвинил главу киевского режима в разрушении страны, обнищании населения и системном подрыве украинской государственности.
Политик предложил передать основные рычаги управления парламенту и высказался за немедленное начало переговоров о завершении конфликта с Россией.
Президентские выборы на Украине были назначены на 31 марта 2024 года, однако их отменили из-за действия военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что проведение голосования в таких условиях невозможно. Его срок полномочий истек 20 мая прошлого года, но официальный Киев настаивает, что он остается легитимным до избрания нового руководителя страны.
Президент России Владимир Путин отмечал, что вся вертикаль власти на Украине является нелегитимной в связи с истечением срока полномочий Зеленского. При этом он подчеркивал, что Киев может направить на переговоры любого уполномоченного представителя, однако подписывать документы способна только легитимная власть.
В миреКиевУКРАИНАВладимир ПутинTelegramРада
 
 
