Польша, Венгрия, Словакия и Чехия хотят подать иск против ЕС

Польша, Венгрия, Словакия и Чехия хотят подать иск против ЕС - 13.11.2025, ПРАЙМ

Польша, Венгрия, Словакия и Чехия хотят подать иск против ЕС

Венгрия, Чехия, Словакия и Польша собираются подать иск против обязательств, связанных с миграционным пактом Евросоюза, сообщает Euronews.

2025-11-13T23:08+0300

2025-11-13T23:08+0300

2025-11-13T23:08+0300

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Венгрия, Чехия, Словакия и Польша собираются подать иск против обязательств, связанных с миграционным пактом Евросоюза, сообщает Euronews."Реализация миграционного пакта будет сопряжена с большими трудностями, так как большинство стран — участниц Евросоюза предпочли бы избегать перераспределения мигрантов в связи с негативной реакцией, с которой они могут столкнуться у себя дома", — рассказал телеканалу один из европейских дипломатов.Уточняется, что Польша и Чехия могут добиться временного освобождения от выполнения требований пакта из-за напряженной миграционной ситуации. Дипломат добавил: если большинство стран-членов ЕС откажутся принимать переселенцев, Еврокомиссия не сможет их штрафовать.Новые правила предписывают всем государствам ЕС помогать странам, испытывающим сильный миграционный поток. Члены союза обязаны принимать беженцев самостоятельно, перечислять деньги в специально созданный фонд за каждого непринятого беженца, либо самостоятельно финансировать страны, где находится больше всего мигрантов.Согласно данным Euronews, страны Вишеградской группы отвергают все три предложенные схемы.

