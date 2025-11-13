Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша, Венгрия, Словакия и Чехия хотят подать иск против ЕС - 13.11.2025
Польша, Венгрия, Словакия и Чехия хотят подать иск против ЕС
в мире
польша
чехия
венгрия
ес
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Венгрия, Чехия, Словакия и Польша собираются подать иск против обязательств, связанных с миграционным пактом Евросоюза, сообщает Euronews."Реализация миграционного пакта будет сопряжена с большими трудностями, так как большинство стран — участниц Евросоюза предпочли бы избегать перераспределения мигрантов в связи с негативной реакцией, с которой они могут столкнуться у себя дома", — рассказал телеканалу один из европейских дипломатов.Уточняется, что Польша и Чехия могут добиться временного освобождения от выполнения требований пакта из-за напряженной миграционной ситуации. Дипломат добавил: если большинство стран-членов ЕС откажутся принимать переселенцев, Еврокомиссия не сможет их штрафовать.Новые правила предписывают всем государствам ЕС помогать странам, испытывающим сильный миграционный поток. Члены союза обязаны принимать беженцев самостоятельно, перечислять деньги в специально созданный фонд за каждого непринятого беженца, либо самостоятельно финансировать страны, где находится больше всего мигрантов.Согласно данным Euronews, страны Вишеградской группы отвергают все три предложенные схемы.
польша
чехия
венгрия
23:08 13.11.2025
 
Польша, Венгрия, Словакия и Чехия хотят подать иск против ЕС

Euronews: государства Вишеградской группы намерены оспорить миграционный пакт ЕС

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Венгрия, Чехия, Словакия и Польша собираются подать иск против обязательств, связанных с миграционным пактом Евросоюза, сообщает Euronews.
"Реализация миграционного пакта будет сопряжена с большими трудностями, так как большинство стран — участниц Евросоюза предпочли бы избегать перераспределения мигрантов в связи с негативной реакцией, с которой они могут столкнуться у себя дома", — рассказал телеканалу один из европейских дипломатов.
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
ЕС планирует ужесточить выдачу виз для граждан третьих стран
10 октября, 11:01
Уточняется, что Польша и Чехия могут добиться временного освобождения от выполнения требований пакта из-за напряженной миграционной ситуации. Дипломат добавил: если большинство стран-членов ЕС откажутся принимать переселенцев, Еврокомиссия не сможет их штрафовать.
Новые правила предписывают всем государствам ЕС помогать странам, испытывающим сильный миграционный поток. Члены союза обязаны принимать беженцев самостоятельно, перечислять деньги в специально созданный фонд за каждого непринятого беженца, либо самостоятельно финансировать страны, где находится больше всего мигрантов.
Согласно данным Euronews, страны Вишеградской группы отвергают все три предложенные схемы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Запад больше не является моделью для подражания, заявил Орбан
21 сентября, 13:29
 
Заголовок открываемого материала