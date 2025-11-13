Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более тысячи дополнительных парковочных мест откроют в центре Петербурга - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251113/parkovka-864515068.html
Более тысячи дополнительных парковочных мест откроют в центре Петербурга
Более тысячи дополнительных парковочных мест откроют в центре Петербурга - 13.11.2025, ПРАЙМ
Более тысячи дополнительных парковочных мест откроют в центре Петербурга
Более 1 тысячи дополнительных парковочных мест заработают в центре Петербурга с 1 декабря, сообщил городской комитет по транспорту. | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T22:13+0300
2025-11-13T22:13+0300
бизнес
общество
петербург
россия
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859191282_0:30:3011:1724_1920x0_80_0_0_ab12d47946b38506809f3fcaa5359af2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Более 1 тысячи дополнительных парковочных мест заработают в центре Петербурга с 1 декабря, сообщил городской комитет по транспорту. "На территории единого городского парковочного пространства Петербурга появятся 1154 места для стоянки автомобилей, включая 141 место для бесплатной парковки машин, управляемых людьми с ограниченными возможностями здоровья", – говорится в Telegram-канале ведомства. Как отмечается, новые парковочные места с 1 декабря будут организованы на 29 участках улиц в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга. После их открытия в центральных районах можно будет припарковать около 48,9 тысячи автомобилей, в том числе более 5 тысяч мест будет предназначено для водителей с ограниченными возможностями здоровья.
https://1prime.ru/20251010/peterburg-863382151.html
петербург
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859191282_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8af926b40732a2eb24b561e4202ebdf3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , петербург, россия, санкт-петербург
Бизнес, Общество , Петербург, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
22:13 13.11.2025
 
Более тысячи дополнительных парковочных мест откроют в центре Петербурга

Более тысячи дополнительных парковочных мест заработают в центре Петербурга с 1 декабря

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкВечерний Санкт-Петербург
Вечерний Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Вечерний Санкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Более 1 тысячи дополнительных парковочных мест заработают в центре Петербурга с 1 декабря, сообщил городской комитет по транспорту.
"На территории единого городского парковочного пространства Петербурга появятся 1154 места для стоянки автомобилей, включая 141 место для бесплатной парковки машин, управляемых людьми с ограниченными возможностями здоровья", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается, новые парковочные места с 1 декабря будут организованы на 29 участках улиц в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга.
После их открытия в центральных районах можно будет припарковать около 48,9 тысячи автомобилей, в том числе более 5 тысяч мест будет предназначено для водителей с ограниченными возможностями здоровья.
Дорожные знаки - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
В четырех районах Петербурга введут дифференцированные тарифы на парковку
10 октября, 17:36
 
БизнесОбществоПетербургРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала