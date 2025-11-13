https://1prime.ru/20251113/parkovka-864515068.html

Более тысячи дополнительных парковочных мест откроют в центре Петербурга

2025-11-13T22:13+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Более 1 тысячи дополнительных парковочных мест заработают в центре Петербурга с 1 декабря, сообщил городской комитет по транспорту. "На территории единого городского парковочного пространства Петербурга появятся 1154 места для стоянки автомобилей, включая 141 место для бесплатной парковки машин, управляемых людьми с ограниченными возможностями здоровья", – говорится в Telegram-канале ведомства. Как отмечается, новые парковочные места с 1 декабря будут организованы на 29 участках улиц в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга. После их открытия в центральных районах можно будет припарковать около 48,9 тысячи автомобилей, в том числе более 5 тысяч мест будет предназначено для водителей с ограниченными возможностями здоровья.

