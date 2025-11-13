https://1prime.ru/20251113/pensiya-864458071.html

Эксперт предупредил о рисках для пенсии из-за ошибок в трудовой книжке

Эксперт предупредил о рисках для пенсии из-за ошибок в трудовой книжке

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Основной документ, подтверждающий факт работы гражданина, - трудовая книжка. Записи в ней формируют будущие пенсионные права, а ошибка может грозить не только уменьшением размера пенсии, но и отсрочкой ее назначения. Об этом рассказал агентству “Прайм” профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.По его словам, чаще всего встречается путаница с датами приема и увольнения. Особенно это касается случаев, когда информацию переносят из старых бумажных документов, в которых записи нередко сделаны выцветшими чернилами или неразборчивым почерком.“Потеря даже нескольких месяцев стажа — это прямая угроза размеру ежемесячной выплаты. За каждый неучтенный месяц вы недополучите пенсионные баллы, так как страховые взносы за этот период просто выпадают из расчета”, - предупреждает юрист.Еще одна ошибка — когда в записи о приеме на работу не указывают полное название организации или должность. Такая запись может быть признана недействительной. Нередко пишут сокращения вроде "МУП" вместо полного "Муниципальное унитарное предприятие".“Если компания за время вашей работы сменила название или была реорганизована, доказать этот период стажа будет крайне сложно”, - объясняет Виноградов. Сотрудники Социального фонда при проверке обязательно сверяют данные трудовой с официальной информацией из ЕГРЮЛ. И если вместо уставного названия в книжке стоит аббревиатура, может потребоваться дополнительное подтверждение периода работы.Работникам вредных и тяжелых производств малейшая неточность в названии должности может стоить права на досрочную пенсию, утверждает эксперт. Название профессии в трудовой книжке должно дословно совпадать с формулировками из официальных списков, дающих право на досрочное назначение пенсии, со всеми категориями и уточнениями. “Иначе Социальный фонд имеет полное право не зачесть весь этот период в специальный стаж, и выхода на заслуженный отдых раньше срока можно не ждать”, - говорит юрист.Не стоит забывать и про возможные технические недочеты. Например, если на записи об увольнении стоит нечеткий оттиск печати или ее вовсе нет, факт работы могут поставить под сомнение. То же самое касается любых помарок и подчисток в трудовой книжке, не заверенных должным образом.Исправление записей в трудовой книжке — процесс строго регламентированный и долгий. Если организация-работодатель к моменту оформления пенсии уже ликвидирована, подтверждать факт установления трудовых отношений придется в суде.“Чтобы не оказаться в такой ситуации, выработайте привычку раз в год внимательно проверять данные в трудовой книжке. Это позволит своевременно устранить недочеты и не подвергаться риску снижения пенсионных начислений”, - заключает Вадим Виноградов.

