Перелет второго МС-21 из Иркутска в "Жуковский" завершился успешно

Перелет из Иркутска в Жуковский второго импортозамещенного образца МС-21 прошел успешно
МС-21. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Перелет второго импортозамещенного МС-21 из Иркутска в "Жуковский" прошел успешно, все системы самолета функционировали без сбоев, приводятся в пресс-релизе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") слова командира экипажа Андрея Воропаева.
"Длительный перелет завершен успешно. Самолет отработал на отлично, все системы функционировали без сбоев, расход топлива был в норме", - рассказал летчик-испытатель.
Время в пути из Иркутска в "Жуковский" составило 6 часов 15 минут, полет проходил на высоте около 11 тысяч метров со скоростью 800 километров в час.
МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Помимо двигателя, созданный на предприятиях "Ростеха" МС-21 получил российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем и так далее. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов.
"Ростех" ожидает, что поставки МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200. В среду Росавиация сообщила о предварительной договоренности о поставке новых МС-21 авиакомпании "Азимут".