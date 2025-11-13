Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство рассмотрит выделение средств на авиаперевозки в ДФО - 13.11.2025, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит выделение средств на авиаперевозки в ДФО
Правительство рассмотрит выделение средств на авиаперевозки в ДФО - 13.11.2025, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит выделение средств на авиаперевозки в ДФО
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит выделение Росавиации средств на обеспечение воздушных перевозок пассажиров по социально значимым... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T00:16+0300
2025-11-13T00:16+0300
бизнес
россия
москва
дальний восток
калининград
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864484896.jpg?1762982200
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит выделение Росавиации средств на обеспечение воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа, сообщает кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о направлении Росавиации в 2025 году зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект распоряжения подготовлен для возмещения недополученных организациями воздушного транспорта доходов от осуществления воздушных перевозок населения по специальному тарифу воздушными судами в салонах экономического класса регулярными рейсами по маршрутам из удаленных и труднодоступных населенных пунктов и в обратном направлении. В России действует ряд программ субсидирования авиаперевозок, среди которых полеты на Дальний Восток и в Калининград, прямые рейсы между регионами (минуя Москву), социально значимые полеты между субъектами Дальневосточного федерального округа. По данным Росавиации, на субсидирование межрегиональных авиаперевозок в обход Москвы в 2024 году было выделено 7,95 миллиарда рублей, а на программу межрегиональных перевозок по социально значимым маршрутам ДФО - 5,51 миллиарда рублей.
москва
дальний восток
калининград
бизнес, россия, москва, дальний восток, калининград, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Дальний Восток, КАЛИНИНГРАД, Росавиация
00:16 13.11.2025
 
Правительство рассмотрит выделение средств на авиаперевозки в ДФО

Правительство рассмотрит выделение средств на авиаперевозки по ДФО

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит выделение Росавиации средств на обеспечение воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа, сообщает кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о направлении Росавиации в 2025 году зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения подготовлен для возмещения недополученных организациями воздушного транспорта доходов от осуществления воздушных перевозок населения по специальному тарифу воздушными судами в салонах экономического класса регулярными рейсами по маршрутам из удаленных и труднодоступных населенных пунктов и в обратном направлении.
В России действует ряд программ субсидирования авиаперевозок, среди которых полеты на Дальний Восток и в Калининград, прямые рейсы между регионами (минуя Москву), социально значимые полеты между субъектами Дальневосточного федерального округа. По данным Росавиации, на субсидирование межрегиональных авиаперевозок в обход Москвы в 2024 году было выделено 7,95 миллиарда рублей, а на программу межрегиональных перевозок по социально значимым маршрутам ДФО - 5,51 миллиарда рублей.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Заголовок открываемого материала