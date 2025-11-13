https://1prime.ru/20251113/pravitelstvo-864484896.html
Правительство рассмотрит выделение средств на авиаперевозки в ДФО
2025-11-13T00:16+0300
2025-11-13T00:16+0300
2025-11-13T00:16+0300
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит выделение Росавиации средств на обеспечение воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа, сообщает кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о направлении Росавиации в 2025 году зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения подготовлен для возмещения недополученных организациями воздушного транспорта доходов от осуществления воздушных перевозок населения по специальному тарифу воздушными судами в салонах экономического класса регулярными рейсами по маршрутам из удаленных и труднодоступных населенных пунктов и в обратном направлении.
В России действует ряд программ субсидирования авиаперевозок, среди которых полеты на Дальний Восток и в Калининград, прямые рейсы между регионами (минуя Москву), социально значимые полеты между субъектами Дальневосточного федерального округа. По данным Росавиации, на субсидирование межрегиональных авиаперевозок в обход Москвы в 2024 году было выделено 7,95 миллиарда рублей, а на программу межрегиональных перевозок по социально значимым маршрутам ДФО - 5,51 миллиарда рублей.
