Правительство рассмотрит выделение средств на авиаперевозки в ДФО

2025-11-13T00:16+0300

бизнес

россия

москва

дальний восток

калининград

росавиация

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит выделение Росавиации средств на обеспечение воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа, сообщает кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о направлении Росавиации в 2025 году зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект распоряжения подготовлен для возмещения недополученных организациями воздушного транспорта доходов от осуществления воздушных перевозок населения по специальному тарифу воздушными судами в салонах экономического класса регулярными рейсами по маршрутам из удаленных и труднодоступных населенных пунктов и в обратном направлении. В России действует ряд программ субсидирования авиаперевозок, среди которых полеты на Дальний Восток и в Калининград, прямые рейсы между регионами (минуя Москву), социально значимые полеты между субъектами Дальневосточного федерального округа. По данным Росавиации, на субсидирование межрегиональных авиаперевозок в обход Москвы в 2024 году было выделено 7,95 миллиарда рублей, а на программу межрегиональных перевозок по социально значимым маршрутам ДФО - 5,51 миллиарда рублей.

москва

дальний восток

калининград

2025

