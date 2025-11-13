Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство обсудит поощрение победителей конкурса в 2025 году - 13.11.2025
Правительство обсудит поощрение победителей конкурса в 2025 году
Правительство обсудит поощрение победителей конкурса в 2025 году - 13.11.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит поощрение победителей конкурса в 2025 году
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит поощрение 48 муниципальных образований, ставших победителями Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная... | 13.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит поощрение 48 муниципальных образований, ставших победителями Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в 2025 году, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О распределении дотаций на премирование муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", - говорится в материалах к заседанию. Уточняется, что законопроект направлен на поощрение 48 муниципальных образований, ставших победителями конкурса в 2025 году.
00:25 13.11.2025
 
Правительство обсудит поощрение победителей конкурса в 2025 году

Правительство обсудит поощрение победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика»

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит поощрение 48 муниципальных образований, ставших победителями Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в 2025 году, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О распределении дотаций на премирование муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", - говорится в материалах к заседанию.
Уточняется, что законопроект направлен на поощрение 48 муниципальных образований, ставших победителями конкурса в 2025 году.
 
