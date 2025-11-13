https://1prime.ru/20251113/pravitelstvo-864485421.html
Правительство обсудит поощрение победителей конкурса в 2025 году
Правительство обсудит поощрение победителей конкурса в 2025 году - 13.11.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит поощрение победителей конкурса в 2025 году
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит поощрение 48 муниципальных образований, ставших победителями Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T00:25+0300
2025-11-13T00:25+0300
2025-11-13T00:25+0300
экономика
общество
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864485421.jpg?1762982753
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит поощрение 48 муниципальных образований, ставших победителями Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в 2025 году, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О распределении дотаций на премирование муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", - говорится в материалах к заседанию.
Уточняется, что законопроект направлен на поощрение 48 муниципальных образований, ставших победителями конкурса в 2025 году.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ
Правительство обсудит поощрение победителей конкурса в 2025 году
Правительство обсудит поощрение победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика»
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит поощрение 48 муниципальных образований, ставших победителями Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в 2025 году, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О распределении дотаций на премирование муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", - говорится в материалах к заседанию.
Уточняется, что законопроект направлен на поощрение 48 муниципальных образований, ставших победителями конкурса в 2025 году.