https://1prime.ru/20251113/pravitelstvo-864485421.html

Правительство обсудит поощрение победителей конкурса в 2025 году

Правительство обсудит поощрение победителей конкурса в 2025 году - 13.11.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит поощрение победителей конкурса в 2025 году

Правительство РФ на заседании в четверг обсудит поощрение 48 муниципальных образований, ставших победителями Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная... | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T00:25+0300

2025-11-13T00:25+0300

2025-11-13T00:25+0300

экономика

общество

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864485421.jpg?1762982753

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит поощрение 48 муниципальных образований, ставших победителями Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в 2025 году, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О распределении дотаций на премирование муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", - говорится в материалах к заседанию. Уточняется, что законопроект направлен на поощрение 48 муниципальных образований, ставших победителями конкурса в 2025 году.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф