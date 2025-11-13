https://1prime.ru/20251113/primore-864488745.html

В Приморье с начала ноября ввезли более 5,2 тысячи автомобилей

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – ПРАЙМ. Свыше 5,2 тысячи автомобилей ввезли с начала ноября в Россию через автомобильные пункты пропуска Приморского края, что в четыре раза больше аналогичного периода 2024 года, сообщает Дальневосточное таможенное управление. "С начала ноября 2025 года через автомобильные пункты пропуска Приморского края в Россию прибыл 951 автовоз (5230 автомобилей), что почти в четыре раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении. Несмотря на рост грузопотока, таможенники оформляют машины в установленные сроки, отмечает ДВТУ. За указанный период на Уссурийский таможенный пост подано 3937 пассажирских таможенных деклараций. С 1 по 11 ноября таможенники оформили 3860 легковых автомобилей для физических лиц. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2024 года и на 14% больше, чем за весь ноябрь прошлого года.

