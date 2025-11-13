https://1prime.ru/20251113/primore-864488745.html
В Приморье с начала ноября ввезли более 5,2 тысячи автомобилей
В Приморье с начала ноября ввезли более 5,2 тысячи автомобилей - 13.11.2025, ПРАЙМ
В Приморье с начала ноября ввезли более 5,2 тысячи автомобилей
Свыше 5,2 тысячи автомобилей ввезли с начала ноября в Россию через автомобильные пункты пропуска Приморского края, что в четыре раза больше аналогичного периода | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T03:51+0300
2025-11-13T03:51+0300
2025-11-13T03:51+0300
бизнес
россия
экономика
приморский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864488745.jpg?1762995070
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – ПРАЙМ. Свыше 5,2 тысячи автомобилей ввезли с начала ноября в Россию через автомобильные пункты пропуска Приморского края, что в четыре раза больше аналогичного периода 2024 года, сообщает Дальневосточное таможенное управление.
"С начала ноября 2025 года через автомобильные пункты пропуска Приморского края в Россию прибыл 951 автовоз (5230 автомобилей), что почти в четыре раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.
Несмотря на рост грузопотока, таможенники оформляют машины в установленные сроки, отмечает ДВТУ.
За указанный период на Уссурийский таможенный пост подано 3937 пассажирских таможенных деклараций. С 1 по 11 ноября таможенники оформили 3860 легковых автомобилей для физических лиц. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2024 года и на 14% больше, чем за весь ноябрь прошлого года.
приморский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, приморский край
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
В Приморье с начала ноября ввезли более 5,2 тысячи автомобилей
В Приморье с начала ноября ввезли более 5,2 тысячи автомобилей
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – ПРАЙМ. Свыше 5,2 тысячи автомобилей ввезли с начала ноября в Россию через автомобильные пункты пропуска Приморского края, что в четыре раза больше аналогичного периода 2024 года, сообщает Дальневосточное таможенное управление.
"С начала ноября 2025 года через автомобильные пункты пропуска Приморского края в Россию прибыл 951 автовоз (5230 автомобилей), что почти в четыре раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.
Несмотря на рост грузопотока, таможенники оформляют машины в установленные сроки, отмечает ДВТУ.
За указанный период на Уссурийский таможенный пост подано 3937 пассажирских таможенных деклараций. С 1 по 11 ноября таможенники оформили 3860 легковых автомобилей для физических лиц. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2024 года и на 14% больше, чем за весь ноябрь прошлого года.