https://1prime.ru/20251113/prizyv-864516593.html
В Венгрии предупредили Россию о последствиях решения Германии
В Венгрии предупредили Россию о последствиях решения Германии - 13.11.2025, ПРАЙМ
В Венгрии предупредили Россию о последствиях решения Германии
Пересмотр норм призыва в Германии может стать первым шагом к прямому вовлечению Европы в конфликт на Украине, заявил представитель венгерского правительства... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T22:58+0300
2025-11-13T22:58+0300
2025-11-13T22:58+0300
в мире
европа
украина
хдс/хсс
ес
мид рф
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Пересмотр норм призыва в Германии может стать первым шагом к прямому вовлечению Европы в конфликт на Украине, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети X."Брюссель втянул Европу в конфликт на Украине, пообещал "все, что потребуется", и теперь — вот незадача! — молодых людей выстраивают в очередь на обязательную комиссию, потому что происходящее в Киеве постепенно становится нашей проблемой", — отметил он.Так Ковач прокомментировал сообщения немецких СМИ о том, что коалиция СДПГ и блока ХДС/ХСС договорилась о законопроекте, предусматривающем возвращение обязательной медицинской комиссии для мужчин и возможный призыв по жребию.По словам представителя венгерского правительства, после вступления Украины в ЕС Брюссель неизбежно подтолкнет Европу к "войне, за которую не голосовал ни один гражданин союза". Он добавил, что "призыв по жребию" способен закрепиться как постоянная практика в Евросоюзе.В конце октября издание Euractiv писало со ссылкой на главу военного комитета ЕС Шона Клэнси, что обсуждения о возможной отправке военных инструкторов на Украину в Европе оживились на фоне шагов США по поиску путей мирного урегулирования. В публикации отмечалось, что Евросоюз не предпримет никаких действий, пока не появятся необходимые условия, включая прекращение огня.В МИД России подчеркивали, что размещение войск стран НАТО на Украине является неприемлемым и может привести к резкому обострению ситуации. Москва называла подобные заявления подстрекательскими и ведущими к продолжению конфликта.
https://1prime.ru/20251113/mid-864515337.html
https://1prime.ru/20251107/merts-864328587.html
европа
украина
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1dfb3d45723bd53ac5213f8e050c131c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, украина, хдс/хсс, ес, мид рф, германия
В мире, ЕВРОПА, УКРАИНА, ХДС/ХСС, ЕС, МИД РФ, ГЕРМАНИЯ
В Венгрии предупредили Россию о последствиях решения Германии
Ковач: изменение правил призыва в ФРГ может стать отправной точкой для войны в Европе