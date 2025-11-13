https://1prime.ru/20251113/prizyv-864516593.html

В Венгрии предупредили Россию о последствиях решения Германии

2025-11-13T22:58+0300

в мире

европа

украина

хдс/хсс

ес

мид рф

германия

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Пересмотр норм призыва в Германии может стать первым шагом к прямому вовлечению Европы в конфликт на Украине, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети X."Брюссель втянул Европу в конфликт на Украине, пообещал "все, что потребуется", и теперь — вот незадача! — молодых людей выстраивают в очередь на обязательную комиссию, потому что происходящее в Киеве постепенно становится нашей проблемой", — отметил он.Так Ковач прокомментировал сообщения немецких СМИ о том, что коалиция СДПГ и блока ХДС/ХСС договорилась о законопроекте, предусматривающем возвращение обязательной медицинской комиссии для мужчин и возможный призыв по жребию.По словам представителя венгерского правительства, после вступления Украины в ЕС Брюссель неизбежно подтолкнет Европу к "войне, за которую не голосовал ни один гражданин союза". Он добавил, что "призыв по жребию" способен закрепиться как постоянная практика в Евросоюзе.В конце октября издание Euractiv писало со ссылкой на главу военного комитета ЕС Шона Клэнси, что обсуждения о возможной отправке военных инструкторов на Украину в Европе оживились на фоне шагов США по поиску путей мирного урегулирования. В публикации отмечалось, что Евросоюз не предпримет никаких действий, пока не появятся необходимые условия, включая прекращение огня.В МИД России подчеркивали, что размещение войск стран НАТО на Украине является неприемлемым и может привести к резкому обострению ситуации. Москва называла подобные заявления подстрекательскими и ведущими к продолжению конфликта.

2025

