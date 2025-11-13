Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Венгрии предупредили Россию о последствиях решения Германии - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251113/prizyv-864516593.html
В Венгрии предупредили Россию о последствиях решения Германии
В Венгрии предупредили Россию о последствиях решения Германии - 13.11.2025, ПРАЙМ
В Венгрии предупредили Россию о последствиях решения Германии
Пересмотр норм призыва в Германии может стать первым шагом к прямому вовлечению Европы в конфликт на Украине, заявил представитель венгерского правительства... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T22:58+0300
2025-11-13T22:58+0300
в мире
европа
украина
хдс/хсс
ес
мид рф
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Пересмотр норм призыва в Германии может стать первым шагом к прямому вовлечению Европы в конфликт на Украине, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети X."Брюссель втянул Европу в конфликт на Украине, пообещал "все, что потребуется", и теперь — вот незадача! — молодых людей выстраивают в очередь на обязательную комиссию, потому что происходящее в Киеве постепенно становится нашей проблемой", — отметил он.Так Ковач прокомментировал сообщения немецких СМИ о том, что коалиция СДПГ и блока ХДС/ХСС договорилась о законопроекте, предусматривающем возвращение обязательной медицинской комиссии для мужчин и возможный призыв по жребию.По словам представителя венгерского правительства, после вступления Украины в ЕС Брюссель неизбежно подтолкнет Европу к "войне, за которую не голосовал ни один гражданин союза". Он добавил, что "призыв по жребию" способен закрепиться как постоянная практика в Евросоюзе.В конце октября издание Euractiv писало со ссылкой на главу военного комитета ЕС Шона Клэнси, что обсуждения о возможной отправке военных инструкторов на Украину в Европе оживились на фоне шагов США по поиску путей мирного урегулирования. В публикации отмечалось, что Евросоюз не предпримет никаких действий, пока не появятся необходимые условия, включая прекращение огня.В МИД России подчеркивали, что размещение войск стран НАТО на Украине является неприемлемым и может привести к резкому обострению ситуации. Москва называла подобные заявления подстрекательскими и ведущими к продолжению конфликта.
https://1prime.ru/20251113/mid-864515337.html
https://1prime.ru/20251107/merts-864328587.html
европа
украина
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1dfb3d45723bd53ac5213f8e050c131c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, европа, украина, хдс/хсс, ес, мид рф, германия
В мире, ЕВРОПА, УКРАИНА, ХДС/ХСС, ЕС, МИД РФ, ГЕРМАНИЯ
22:58 13.11.2025
 
В Венгрии предупредили Россию о последствиях решения Германии

Ковач: изменение правил призыва в ФРГ может стать отправной точкой для войны в Европе

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия. Архивное фото
© Unsplash/Samuel Hagger
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Пересмотр норм призыва в Германии может стать первым шагом к прямому вовлечению Европы в конфликт на Украине, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети X.
"Брюссель втянул Европу в конфликт на Украине, пообещал "все, что потребуется", и теперь — вот незадача! — молодых людей выстраивают в очередь на обязательную комиссию, потому что происходящее в Киеве постепенно становится нашей проблемой", — отметил он.
Флаги Германии и России - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Отношения России и Германии находятся в низшей точке, заявили в МИД России
22:24
Так Ковач прокомментировал сообщения немецких СМИ о том, что коалиция СДПГ и блока ХДС/ХСС договорилась о законопроекте, предусматривающем возвращение обязательной медицинской комиссии для мужчин и возможный призыв по жребию.
По словам представителя венгерского правительства, после вступления Украины в ЕС Брюссель неизбежно подтолкнет Европу к "войне, за которую не голосовал ни один гражданин союза". Он добавил, что "призыв по жребию" способен закрепиться как постоянная практика в Евросоюзе.
В конце октября издание Euractiv писало со ссылкой на главу военного комитета ЕС Шона Клэнси, что обсуждения о возможной отправке военных инструкторов на Украину в Европе оживились на фоне шагов США по поиску путей мирного урегулирования. В публикации отмечалось, что Евросоюз не предпримет никаких действий, пока не появятся необходимые условия, включая прекращение огня.
В МИД России подчеркивали, что размещение войск стран НАТО на Украине является неприемлемым и может привести к резкому обострению ситуации. Москва называла подобные заявления подстрекательскими и ведущими к продолжению конфликта.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
"Русские придут пешком": дерзкий призыв Мерца возмутил пользователей Сети
7 ноября, 23:21
 
В миреЕВРОПАУКРАИНАХДС/ХССЕСМИД РФГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала